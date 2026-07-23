கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் பெண் ஒருவரும் உயிரிழப்பு; மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்

WhatsApp
Thursday, July 23, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகளிர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்: முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம்...
by பூங்குன்றன்
மந்திரிமனை, சங்கிலியன் தோரண வாயிலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை | அமைச்சர்...
by பூங்குன்றன்
யாழ். நூலகத்திற்கு சென்ற புத்த சாசன அமைச்சர்
by பூங்குன்றன்
எம்மீதான அடக்குமுறையே சமஷ்டியைக் கோரியது, தனி ஈழத்தையும் தீர்வாக்கியது |...
by பூங்குன்றன்
குட்டக் குட்ட குனிவது மடைமையென்று அறி | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
இளைஞன் கொலை: கொலையாளியை கைதுசெய்ய பொதுமக்களின் உதவியை நாடும் பொலிஸ்!
by இளவரசி
15 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களுக்கு தடை: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் பெண் ஒருவரும் உயிரிழப்பு; மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்

கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் பெண் ஒருவரும் உயிரிழப்பு; மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் பெண் ஒருவரும் உயிரிழப்பு; மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்

இங்கிலாந்தின் எசெக்ஸ் (Essex) பகுதியில் உள்ள வெஸ்ட் மெர்சியா (West Mersea) கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் என பொலிஸார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

சீவியூ அவென்யூ (Seaview Avenue) அருகே உள்ள கடல் பகுதியில் பல நபர்கள் சிக்கித் தவிப்பதாக புதன்கிழமை மாலை சுமார் 5.35 மணிக்கு அவசர கால சேவைகளுக்குத் தகவல் கிடைத்தது.

மீட்புப் பணிகளில் கடலோர பாதுகாப்புபடை, RNLI, ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ், பொலிஸார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
இந்த கடல் விபத்தில் சிக்கிய மூன்றாவது நபர் ஒருவர் தற்போது வைத்தியசாலையில் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். கடல் அலையில் சிக்கிய இந்த மூவரும் ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்தவர்கள் என்று எசெக்ஸ் பொலிஸ் அதிகாரி அல் பிட்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த விபத்து குறித்து பொலிஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பவத்தின் போது கடற்கரையில் இருந்தவர்கள் அல்லது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வைத்திருப்பவர்கள் பொலிஸாரைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

விபத்து நடந்த நேரத்தில் கடலில் அலைகளின் சீற்றம் மற்றும் நீரோட்டம் காரணமாக கடினமான சூழல் நிலவியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

உள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சர் பெர்னார்ட் ஜென்கின் இந்தச் சம்பவத்தால் தான் மிகவும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

வெஸ்ட் மெர்சியா கடற்கரை பொதுவாகப் பாதுகாப்பான இடமாகக் கருதப்பட்டாலும், அங்கிருக்கும் கடல் நீரோட்டங்கள் ஆபத்தானவை என்பதை இந்தச் சம்பவம் நினைவூட்டுகிறது என்று உள்ளூர் கவுன்சிலர் கார்ல் பவுலிங் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது கடற்கரைப் பகுதியில் பாதுகாப்பு வளையம் (Cordon) அமைக்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் அப்பகுதிக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் நினைவாக கடற்கரையில் மலர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மகளிர் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர்: முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம்...

மந்திரிமனை, சங்கிலியன் தோரண வாயிலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை | அமைச்சர்...

யாழ். நூலகத்திற்கு சென்ற புத்த சாசன அமைச்சர்

எம்மீதான அடக்குமுறையே சமஷ்டியைக் கோரியது, தனி ஈழத்தையும் தீர்வாக்கியது |...

குட்டக் குட்ட குனிவது மடைமையென்று அறி | நதுநசி

இளைஞன் கொலை: கொலையாளியை கைதுசெய்ய பொதுமக்களின் உதவியை நாடும் பொலிஸ்!

பிரபலமானவை

இளைஞன் கொலை: கொலையாளியை கைதுசெய்ய பொதுமக்களின் உதவியை நாடும் பொலிஸ்!
குட்டக் குட்ட குனிவது மடைமையென்று அறி | நதுநசி
கடல் அலையில் சிக்கி சிறுமியும் பெண் ஒருவரும் உயிரிழப்பு; மற்றொருவர் கவலைக்கிடம்
ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (20 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிகளுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 17 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 4...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 3...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 14 ஜூலை 2026: 4 ராசிகளுக்கு இன்று பதட்டமான...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

மொறுமொறுப்பான சுவையில் சேனைக்கிழங்கு வறுவல்!
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி

மருத்துவம்

நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி

சினிமா

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தலைமுறைகளை கடந்து தேசிய விருதுகளை தொடர்ந்து குவித்து வரும் சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் விஜய் நடிக்கும் ‘ஜன நாயகன்’ படத்தின் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் ‘அவிரா’!
by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தமிழ் – முஸ்லிம் கட்சிகளின் புதிய கூட்டணியும் சர்வதேசப் பொறிமுறையும் | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! |...
by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.