15 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்களுக்கு தடை: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் முன்னோடியாக பிரான்ஸ்!

15 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமையான சட்டத் தடையை அமல்படுத்திய முதல் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடாக பிரான்ஸ் மாறியுள்ளது.
2027 ஜனவரி மாதம் முதல் சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் அனைத்து புதிய மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள பயனர்களுக்கும் கட்டாய வயது சரிபார்ப்பு முறையை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று பிரான்ஸ் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வயதை உறுதிப்படுத்தாமல் 15 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் சமூக ஊடக கணக்குகளை உருவாக்கவோ அல்லது பயன்படுத்தவோ முடியாத வகையில் இந்த நடைமுறை அமையும்.
சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் மனநலத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக பிரான்ஸ் அரசு தெரிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக சமூக ஊடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அல்காரிதம் அடிப்படையிலான உள்ளடக்க பரிந்துரைகள், குழந்தைகளை அதிக நேரம் திரையில் செலவிடச் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், தற்கொலை எண்ணங்களை ஊக்குவிக்கும் பதிவுகள், உண்ணுதல் தொடர்பான கோளாறுகளை தூண்டும் உள்ளடக்கங்கள், வன்முறை மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் தகவல்களுக்கும் அவர்களை எளிதில் ஆளாக்குகின்றன என்ற கவலை அதிகரித்து வருகிறது.
இதன் காரணமாக சிறுவர்களின் மனநலம், சமூக வளர்ச்சி, கல்வி மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படுவதாக பல்வேறு ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. இதனைத் தடுப்பதற்காகவே பிரான்ஸ் இந்த கடுமையான சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை, கடந்த ஆண்டு 16 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சமூக ஊடகத் தடையை அறிமுகப்படுத்திய ஆஸ்திரேலியாவின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சட்டத்தை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் இந்த முடிவு உலகம் முழுவதும் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், பல நாடுகளும் இதேபோன்ற சட்டங்களை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன.
தற்போது ஆஸ்திரியா, டென்மார்க், ஜெர்மனி, கிரீஸ், நோர்வே, போலந்து, ஸ்லோவேனியா, ஸ்பெயின், இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகள் சிறுவர்களின் சமூக ஊடகப் பயன்பாட்டிற்கு வயது வரம்பு அல்லது கட்டுப்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன அல்லது அதற்கான சட்டங்களை தயாரித்து வருகின்றன. மேலும், இங்கிலாந்தும் இதுபோன்ற தடையை நடைமுறைப்படுத்தும் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த சட்டங்கள் நடைமுறையில் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது குறித்து இன்னும் கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வொன்றில், பல சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் வயது சரிபார்ப்பு முறையை முழுமையாக செயல்படுத்தத் தவறியுள்ளதாகவும், அதன் காரணமாக பல சிறுவர்கள் போலியான தகவல்களைப் பயன்படுத்தி சமூக ஊடகங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.