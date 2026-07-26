கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் இரட்டை வேட்டை! சிகரெட், போதைப்பொருளுடன் வெளிநாட்டவர்கள் கைது!

கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சட்டவிரோதமாக இலங்கைக்கு கடத்தப்பட முயற்சிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரெட்டுகள் மற்றும் பெருமளவிலான ஹசீஸ் போதைப்பொருளை சுங்க அதிகாரிகள் கைப்பற்றியுள்ளதுடன், இரண்டு வெளிநாட்டு பிரஜைகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சிகரெட்டுகளை இலங்கைக்குள் கொண்டு வர முயன்ற சீனப் பிரஜை ஒருவர், இன்று (26) கட்டுநாயக்க விமான நிலைய சுங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்டவர் 40 வயதுடைய சீன நாட்டவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மலேசியாவின் கோலாலம்பூரிலிருந்து எயார் ஏஷியா விமான சேவையின் AK-047 என்ற விமானத்தில் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்துள்ளார்.
சுங்க அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, சந்தேகநபர் தனது இரண்டு பயணப் பைகளுக்குள் சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட 201 சிகரெட் கார்ட்டூன்களில் அடைக்கப்பட்டிருந்த 40,200 சிகரெட்டுகளை மறைத்து வைத்திருந்துள்ளார்.
கைப்பற்றப்பட்ட இந்த சிகரெட்டுகளின் மொத்த பெறுமதி 60 இலட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுங்க வரி செலுத்தாமல், வரி விதிக்கப்பட வேண்டிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனக் காட்டும் “பச்சை வழி” (Green Channel) ஊடாக விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முயன்றபோது, சுங்க அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட வழக்கமான சோதனையில் இந்த சட்டவிரோத கடத்தல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து சந்தேகநபர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டதுடன், கைப்பற்றப்பட்ட சிகரெட்டுகளும் சுங்க அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
கனடா பிரஜை கைது
இதேவேளை, கட்டுநாயக்க பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஊடாக இலங்கைக்குள் சுமார் 20 கிலோகிராம் ஹசீஸ் (Hashish) போதைப்பொருளை கடத்த முயன்ற கனடா நாட்டவர் ஒருவரும் விமான நிலைய சுங்க அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சுங்க அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட விசேட சோதனை நடவடிக்கையின் போது, சந்தேகநபரின் உடமைகளிலிருந்து இந்த போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டது.
கைப்பற்றப்பட்ட ஹசீஸ் போதைப்பொருளின் சந்தைப் பெறுமதி 200 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் (ரூ.20 கோடி) அதிகம் என அதிகாரிகள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
சம்பவத்தையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட கனடா பிரஜையிடம் தீவிர விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த போதைப்பொருள் எந்த வலையமைப்பின் மூலம் இலங்கைக்குள் கடத்தப்பட முயற்சிக்கப்பட்டது, அதனுடன் தொடர்புடைய ஏனைய நபர்கள் உள்ளனரா என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணைகள் தொடர்கின்றன.
சுங்க அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட இந்த இரண்டு தனித்தனி நடவடிக்கைகளும், கட்டுநாயக்க விமான நிலையம் ஊடாக நடைபெறும் சட்டவிரோத கடத்தல் முயற்சிகளை தடுக்க பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதை வெளிப்படுத்துவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.