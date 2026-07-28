இங்கிலாந்தில் 33°C வரை வெப்பம் உயரும்; கடுமையான காட்டுத்தீ அபாயம் குறித்து எச்சரிக்கை

இங்கிலாந்து இந்த கோடைக்காலத்தின் நான்காவது வெப்ப அலையை எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வரும் நிலையில், நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு வானிலை தொடர்பான முக்கிய எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக தெற்கு இங்கிலாந்தில் வெப்பநிலை 32 முதல் 33 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையமான மெட் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.
நாளை புதன்கிழமை (29) முதல் தெற்கு இங்கிலாந்தின் பல பகுதிகளில் வெப்பநிலை வேகமாக அதிகரிக்கும். இதனால் மக்கள் அதிக வெப்பத்தால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
எனினும், இந்த வெப்ப அலை நீண்ட காலம் நீடிக்காது என்றும், வார இறுதிக்குள் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெப்பநிலை வழக்கமான கோடை சராசரி அளவுக்கு மீண்டும் குறையும் என்றும் வானிலை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில், தெற்கு இங்கிலாந்து கடுமையான வெப்பத்தை அனுபவிக்கும் நிலையில், வடக்கு அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு இங்கிலாந்து பகுதிகளில் முற்றிலும் மாறுபட்ட வானிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அங்கு மேகமூட்டத்துடன் இடையிடையே மழை பெய்யக்கூடும் என மெட் அலுவலகம் தனது சமீபத்திய அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், கிழக்கு, தென்கிழக்கு மற்றும் தெற்கு இங்கிலாந்தின் வறண்ட பகுதிகளில் காட்டுத்தீ பரவும் அபாயம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமைகளில் இந்த பகுதிகளில் மிகவும் கடுமையான காட்டுத்தீ அபாய நிலை காணப்படலாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ச்சியான வறண்ட காலநிலை, குறைந்த ஈரப்பதம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக புல்வெளிகள் மற்றும் காடுகள் மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய சூழல் உருவாகியுள்ளதாக அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இதனால் திறந்த வெளிகளில் தீ மூட்டுதல், புகையிலை துண்டுகளை அசட்டையாக வீசுதல், பார்பிக்யூ போன்ற செயல்பாடுகளில் பொதுமக்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அவசர சேவைப் பிரிவினரும், உள்ளூர் நிர்வாகங்களும் காட்டுத்தீ சம்பவங்களைத் தடுக்க கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதுடன், பொதுமக்கள் அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.