பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் குறித்து பிரதமர் கரிசனை : சமூக நலத்திட்டங்களுக்கு ஒன்றுபடுமாறு அழைப்பு

இங்கிலாந்தின் வயதுவந்தோர் சமூக நலத்திட்ட அமைப்பைச் சீரமைக்க வேண்டியதன் அவசரத் தேவை குறித்து பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் உரையாற்றினார். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இந்த அமைப்பை மாற்ற எடுக்கப்பட்ட 22 முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்துள்ள நிலையில், இம்முறை நிச்சயம் சீர்திருத்தம் செய்யப்படும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
அல்சைமர் (Alzheimer’s) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தனது தந்தைக்கு வழங்கப்படும் பராமரிப்பு குறித்துப் பேசிய பிரதமர், சமூகத்தில் பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் மிக உயர்ந்த ஊதியம் பெறுபவர்களாக இருக்க வேண்டும், மாறாக மிகக் குறைந்த ஊதியம் பெறுபவர்களாக இருக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்தினார்.
சமூக நலத்திட்டப் பிரச்சினையில் அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்குள் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம் சாட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு, அனைத்துக் கட்சிகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அவர் அழைப்பு விடுத்தார். இதற்காக கன்சர்வேடிவ் மற்றும் லிபரல் டெமக்ராட் கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
பரோனஸ் லூயிஸ் கேசி தலைமையிலான சமூக நலத்திட்ட சீர்திருத்தக் குழுவின் அறிக்கையை திட்டமிட்டதை விட ஓராண்டு முன்னதாகவே, அதாவது 2027ஆம் ஆண்டுக்குள் சமர்ப்பிக்க பிரதமர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பரோனஸ் கேசி “பராமரிப்பு குறித்த பெரும் உரையாடல்” என்ற புதிய ஆலோசனைக் கூட்டங்களை அறிவித்துள்ளார். இதன்மூலம் அரசு எப்போது தலையிட வேண்டும் மற்றும் பராமரிப்புச் செலவுகளை யார் ஏற்பது என்பது குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
சமூக நலத்திட்ட சீர்திருத்தம் செய்யப்படாவிட்டால், தேசிய சுகாதார சேவை (NHS) முற்றிலும் முடங்கிவிடும் என்று பிரதமர் எச்சரித்துள்ளார்.
தற்போதுள்ள சூழலில், இங்கிலாந்தில் சுமார் 20 லட்சம் முதியவர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான முறையான பராமரிப்பு வசதிகள் கிடைக்காமல் வாழ்ந்து வருவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையை மாற்றவும், மருத்துவமனைகளில் முதியவர்கள் தேவையற்ற முறையில் தங்குவதைக் குறைக்கவும் இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.