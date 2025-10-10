சம்பளத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் அர்ப்பணிப்பான சேவையையை எதிர்பார்க்கிறோம் | நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ

சுகாதார சேவையில் 294 புதிய தாதியர்கள், 9 பேச்சு பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் 6 மருந்தாளுநர்களை உள்வாங்குவதற்கான நியமனக் கடிதம் வழங்கும் விழா இன்று வெள்ளிக்கிழமை (10) காலை கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் புதிய வெளிநோயாளர் பிரிவு கேட்போர் கூடத்தில் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தலைமையில் நடைபெற்றது.
தரம் lll தாதியர் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படும் இந்த புதிய தாதியர் அதிகாரிகள், 2019 மாணவர் தாதியர் குழுவின் கீழ் மூன்று ஆண்டு தாதியர் பயிற்சி பாடநெறியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த மாணவர் தாதியர்கள்.
பேச்சு பயிற்சி அதிகாரிகள் என்பவர்கள், நாட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பேச்சு மற்றும் மொழி சிகிச்சையில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்ற அதிகாரிகள் ஆவர். மேலும், சுகாதார அமைச்சினால் நடத்தப்பட்ட தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, தேவையான அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்தவர்கள் ஆவர்.
சிறந்த சுகாதார சேவையை தொடர்ந்து வழங்கும் நோக்கத்துடன், வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களை முன்னுரிமையாகக் கொண்டு, அரசின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள மாகாண சபையின் கீழ் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் தற்போதுள்ள காலியிடங்களுக்கு இந்தப் புதிய அதிகாரிகள் பணியமர்த்தபட உள்ளனர். அத்துடன் 2025.10.15 இந்த புதிய அதிகாரிகளுக்கு நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும்
நியமனங்களை வழங்கிய பின்னர் உரையாற்றிய அமைச்சர் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் நாட்டின் அரச கொள்கைக்கு ஏற்ப தற்போது ஒரு சுகாதாரக் கொள்கை வகுக்கப்படுவதாகவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
2016 ஆம் ஆண்டில் ஒரு சுகாதாரக் கொள்கை வகுக்கப்பட்டது என்பதை நினைவு கூர்ந்த அமைச்சர், பத்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பிறகு, அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஏற்ப அனைத்துத் துறைகளையும் உள்ளடக்கிய வகையில் நாட்டிற்காக இந்த சுகாதாரக் கொள்கை வரைவு செய்யப்படும் என்றும் கூறினார். தொற்றா நோய் கட்டுப்பாடு, சிகிச்சை, மனநலம், ஊட்டச்சத்து போன்ற துறைகளுக்கு அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.
தற்போதைய அரசாங்கம் சுகாதார சேவைக்குத் தேவையான அனைத்து நிதிகளையும் எந்தப் பற்றாக்குறையும் இல்லாமல் வழங்கும் என்பதை நினைவுபடுத்திய அவர், கடந்த மார்ச் மாத பட்ஜெட்டில் 604 பில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதாகவும் கூறினார். எதிர்வரும் பட்ஜெட்டில் சுகாதாரத் துறைக்கு கூடுதல் பணம் ஒதுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
நாட்டின் சுகாதார சேவைக்கு கணிசமான எண்ணிக்கையிலான தாதிய அதிகாரிகள் மற்றும் செவிலியர்கள் தேவை என்று கூறிய அமைச்சர், 875 பட்டதாரிகளை பணியமர்த்த ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்களுக்கான ஆறு மாத கால பயிற்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பயிற்சி இந்த மாதம் தொடங்கும் என்றும், வரும் ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட 800 பேர் செவிலியர் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறினார்.
தாதியர்கள் பள்ளிகளுக்கு புதிய குழுக்களை (Batch) தெரிவு செய்வதற்கான நேர்காணல்கள் ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளன என்று கூறிய அமைச்சர், வைத்தியர்களுக்கான நியமனங்கள் தாமதமின்றி வழங்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
துணை வைத்தியமற்றும் துணை வைத்தியசேவை நிபுணர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதில் பல சிக்கல்கள் இருப்பதாகவும், தீர்வுகளை வழங்கி, அந்தப் பதவிகளுக்கு படிப்படியாக நியமனங்கள் செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்.
2900 சுகாதார உதவியாளர்களுக்கான பற்றாக்குறை இருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் 1900 காலியிடங்கள் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நிரப்பப்படும். ஆட்சேர்ப்பு எந்த தாமதமும் இல்லாமல், சரியான திட்டத்தின் படி மேற்கொள்ளப்படும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
சுகாதார சேவையின் சம்பளத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம், நிபுணர்களைத் திருப்தியுடன் சேவையில் ஈடுபட அரசாங்கம் நம்புகிறது என்று அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.
சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சின் செயலாளர், வைத்தியர்அனில் ஜாசிங்க, கூடுதல் செயலாளர் (நிர்வாகம்) சாமிக கமகே, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அசேல குணவர்தன, சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சின் துணை இயக்குநர்கள், வைத்தியசாலைநிர்வாகிகள், தாதிய அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து சுகாதாரத் துறைகளையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அதிகாரிகள் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.