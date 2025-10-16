பின் கதவால் வெளியேறியவர்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா | ஜோசப் ஸ்டாலின் கேள்வி

WhatsApp
Thursday, October 16, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

திருமணமான தம்பதிகளின் கவனத்தை கவர்ந்த ரியோ ராஜின் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’
by பூங்குன்றன்
பின் கதவால் வெளியேறியவர்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா | ஜோசப் ஸ்டாலின்...
by பூங்குன்றன்
சரத்பொன்சேகா இறுதியுத்த சாட்சியம் வழங்குவார் என்றால்
by பூங்குன்றன்
முன்னாள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் ஜயானந்த வர்ணவீர காலமானார்
by பூங்குன்றன்
வீட்டிற்குள் கஞ்சா பயிர்ச்செய்கை | ஒருவர் கைது!
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் Johnson & Johnson நிறுவனம் மீது ஆயிரக்கணக்கானோர் வழக்கு...
by இளவரசி
2026 ஜனவரி முதல் இங்கிலாந்தில் பணிபுரிய செல்வோருக்கு A-நிலை தர...
by இளவரசி
இஸ்ரேலியப் பிணையாளிகள் மேலும் இருவரின் சடலங்களை ஹமாஸ் ஒப்படைத்தது
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை பின் கதவால் வெளியேறியவர்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா | ஜோசப் ஸ்டாலின் கேள்வி

பின் கதவால் வெளியேறியவர்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா | ஜோசப் ஸ்டாலின் கேள்வி

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

வடமாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தின் முன்பாக கடந்த மூன்று நாட்களாக போராடி வரும் எங்களை சந்திக்காது பின் கதவால் வெளியேறிவர்களுக்கு வெட்கம் இல்லையா என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆசிரியர் இடமாற்ற கொள்கையை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்துமாறும், கடந்த பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக கஷ்டப் பிரதேசம் மற்றும் அதி கஷ்டபிரதேசங்களில் பணிபுரிந்த ஆசிரியர்களுக்கான இடம் மாற்றங்கள் சரியான முறையில் வகுக்கப்படவில்லை என கூறி வடமாகாண ஆசிரியர்கள் கடந்த  திங்கட்கிழமை முதல் வடமாகாண ஆளுநர் அலுவலகம் முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்நிலையில் ஆசியர்கள் போராட்டம் தொடர்பில் வடமாகாண ஆளுநர் தலைமையில், நேற்றைய தினம் புதன்கிழமை  கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் , வலய கல்வி பணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுடனான சந்திப்பு ஆளுநர் செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

குறித்த கலந்துரையாடலின் பின்னர் தம்மை வந்து அதிகாரிகள் சந்திப்பார்கள் என ஆளுநர் செயலகம் முன்பாக ஆசிரியர்கள் காத்திருந்த போது , ஆளுநர் உள்ளிட்ட அனைவரும் ஆளுநர் செயலகத்தின் பின் கதவு வழியாக வெளியேறி சென்று விட்டனர் என ஆசியர் சங்க செயலாளர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், சகல பாடசாலைகளையும் மூடி போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். நாங்கள் பிழையான செயலில் ஈடுபடவில்லை நியாமான கோரிக்கைகளை முன் வைத்து எமது உரிமைக்காகவே போராடி வருகிறோம்.

ஆளுநர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பின் கதவால் சென்றமையை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் என மேலும் தெரிவித்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

சரத்பொன்சேகா இறுதியுத்த சாட்சியம் வழங்குவார் என்றால்

முன்னாள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர் ஜயானந்த வர்ணவீர காலமானார்

வீட்டிற்குள் கஞ்சா பயிர்ச்செய்கை | ஒருவர் கைது!

இங்கிலாந்தில் Johnson & Johnson நிறுவனம் மீது ஆயிரக்கணக்கானோர் வழக்கு...

2026 ஜனவரி முதல் இங்கிலாந்தில் பணிபுரிய செல்வோருக்கு A-நிலை தர...

இஸ்ரேலியப் பிணையாளிகள் மேலும் இருவரின் சடலங்களை ஹமாஸ் ஒப்படைத்தது

பிரபலமானவை

சங்க இலக்கியப் பதிவு – 49 | சங்க இலக்கியங்களில் கொன்றை | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
இலண்டனில் அடுத்த ஆண்டு உலகத்தமிழர் பூப்பந்தாட்டப் போட்டிகள் | ஒருங்கிணைப்புக் குழு அறிமுகம்
சங்க இலக்கியப் பதிவு 10 | சங்க இலக்கியத்தில் பெண்கள் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!
by இளவரசி
வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆபத்தான நோய்களை குணப்படுத்தும் தீர்த்தம்
by இளவரசி

மகளிர்

புடவையில் உயரமாக தெரிய சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
பாடாய்படுத்தும் முடி உதிர்வை எப்படி சமாளிப்பது?
by இளவரசி
பெண்களே! உயரமாகத் தெரிய வேண்டுமா?
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?
by இளவரசி

சமையல்

சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
முட்டை கிரேவி செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!
by இளவரசி
சத்தானதும் சுவையானதுமான தக்காளி சாதம் 🍅
by இளவரசி

மருத்துவம்

டீயை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடித்தல் அபாயம்!
by இளவரசி
🍳 முட்டையும் இதய ஆரோக்கியமும் ❤️
by இளவரசி
எடையை குறைக்க க்ரீன் டீயுடன் தேன்!
by இளவரசி
அரச – தனியார் மருந்துகளின் வித்தியாசம் என்ன?
by இளவரசி
கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி

சினிமா

திருமணமான தம்பதிகளின் கவனத்தை கவர்ந்த ரியோ ராஜின் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’

by பூங்குன்றன்
‘நீறு பூத்த நெருப்பு’ திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி இன்று
by பூங்குன்றன்
எரிபொருளின் விலை உயர்வின் பின்னணியில் உள்ள அரசியலை பேசும் ‘டீசல்’
by பூங்குன்றன்
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிக்கும்’ டியூட் ‘ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மலையாள நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More