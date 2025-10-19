நாட்டின் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் துறையில் நாம் இன்னும் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் : அமைச்சர் சரோஜா சாவித்ரி போல்ராஜ்

பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு, பொருளாதார மற்றும் சமூக வலுவூட்டலுக்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் மற்றும் ஆரம்பகால குழந்தை பருவ மேம்பாடு, குழந்தை பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றம் குறித்து மதிப்பாய்வு செய்யும் விசேட கலந்துரையாடல் கடந்த 17ஆம் திகதி பொலன்னறுவை மாவட்ட செயலகத்தில் பெண்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் விவகார அமைச்சர் சரோஜா சாவித்ரி போல்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இங்கு, சிறுவர்கள் மற்றும் பெண்கள் சமூகம் பொதுவாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் மற்றும் அந்தப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க அமைச்சு எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் விரிவாக விவாதித்தார்.
இந்தநிகழ்வில், வடமத்திய மாகாண ஆளுநர் வசந்த ஜினதாச, வீடமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் நீர் வழங்கல் பிரதி அமைச்சர், பொலன்னறுவை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர் டி.பி. சரத், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான சுனில் ரத்னசிறி, பத்மசிறி பண்டார, பொலன்னறுவை மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் நிரோஷ ஹபுஹின்ன மற்றும் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சின் பொலன்னறுவை மாவட்ட கள அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொண்டனர்.