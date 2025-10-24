WhatsApp
Friday, October 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

‘தடை அதை உடை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
ஜெனீவாவில் 151வது IPU மாநாடு – இலங்கைப் பாராளுமன்றக் குழு...
by பூங்குன்றன்
உள்நாட்டு கைத்தொழிலாளர்களை பலப்படுத்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் – பிரதமர்
by பூங்குன்றன்
மாந்தை கிழக்கு பிரதேச சபை அமர்வில் அமளி துமளி
by பூங்குன்றன்
பிரபல இசையமைப்பாளர் சபேஷ் காலமானார்..!
by பூங்குன்றன்
நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி காலமானார்!
by பூங்குன்றன்
ஜனாதிபதியின் தலைமையில் 2025 ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருது வழங்கல் நிகழ்வு
by பூங்குன்றன்

நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
‘சுப்ரீம் ஸ்டார்’ சரத்குமார் – சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் இணைந்து மிரட்டும் ‘கொம்பு சீவி’ எனும் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘உன்ன நா பார்த்தா..’ எனத் தொடங்கும் முதல் பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

கிராமிய பின்னணியிலான பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களை இயக்கி தனக்கென தனி முத்திரை பதித்த இயக்குநர் பொன். ராம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘கொம்பு சீவி ‘ எனும் திரைப்படத்தில் சரத்குமார், சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் , தார்னிகா, காளி வெங்கட், முனீஸ்காந்த், கல்கி ராஜா , ஜார்ஜ் மரியான்,  கு. ஞானசம்பந்தம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

பாலசுப்பிரமணியம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். தமிழக கிராம பகுதியான உசிலம்பட்டியில் நடைபெற்ற உண்மை சம்பவத்தை தழுவி எக்சன் என்டர்டெய்னராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்டார் சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் முகேஷ் த. செல்லையா தயாரித்திருக்கிறார்.

இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ஒரு மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட பார்வையாளர்களால் பார்வையிடப்பட்டு படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் இப்படத்தில் இடம்பெற்ற ‘உன்ன நா பாத்தா …சுத்துறேன் காத்தா..’ எனத் தொடங்கும் முதல் பாடலும், பாடலுக்கான காணொளியும் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப் பாடலை பாடலாசிரியர் யுக பாரதி எழுத, பின்னணி பாடகரும், இசையமைப்பாளருமான யுவன் சங்கர் ராஜா பாடியிருக்கிறார். கதையோட்டத்துடன் காதலையும் …ரம்மியத்தையும் … மெல்லிசையுடன் உருவாகி இருக்கும் இந்த பாடல்… அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

