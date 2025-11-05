WhatsApp
Wednesday, November 5, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
20 வயதின் கீழ் லைவ்போய் கிண்ண கால்பந்தாட்டம்
by பூங்குன்றன்
தையிட்டி சட்டவிரோத திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராக இன்றும் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
கிழக்கில் விகாரைக்கு அடிக்கல் நாட்டிவிட்டு குருந்தூர் விகாரை பற்றி சாணக்கியன்...
by பூங்குன்றன்
புதுக்குடியிருப்பில் கசிப்பு உற்பத்தி நிலையம் முற்றுகை | சந்தேக நபர்கள்...
by பூங்குன்றன்
பிலிப்பைன்ஸில் கல்மேகி சூறாவளியால் பலி எண்ணிக்கை 90-ஐ கடந்தது
by இளவரசி
புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் தீப்பிழம்பாக நொறுங்கிய விமானம்; குறைந்தது ஏழு...
by இளவரசி
போரில் பெண்கள் எதிர்கொண்ட அவலங்களைப் பேசும் ‘தீதும் நன்றும்’ |...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை தையிட்டி சட்டவிரோத திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராக இன்றும் போராட்டம்

தையிட்டி சட்டவிரோத திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராக இன்றும் போராட்டம்

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

யாழ். தையிட்டியில் அமைந்துள்ள சட்டவிரோத திஸ்ஸ விகாரைக்கு எதிராக தொடர் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

நேற்று (4) பிற்பகல் 4 மணிக்கு ஆரம்பமான இந்தப் போராட்டம் மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடைந்த நிலையில்,  இன்று (5) காலை மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது.

சட்டவிரோத முறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தையிட்டி திஸ்ஸ விகாரையை அகற்றுமாறு கோரி தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர், மக்களுடன் இணைந்து தொடர்ச்சியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டமானது, ஒவ்வொரு பௌர்ணமி தினத்திலும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

20 வயதின் கீழ் லைவ்போய் கிண்ண கால்பந்தாட்டம்

கிழக்கில் விகாரைக்கு அடிக்கல் நாட்டிவிட்டு குருந்தூர் விகாரை பற்றி சாணக்கியன்...

புதுக்குடியிருப்பில் கசிப்பு உற்பத்தி நிலையம் முற்றுகை | சந்தேக நபர்கள்...

பிலிப்பைன்ஸில் கல்மேகி சூறாவளியால் பலி எண்ணிக்கை 90-ஐ கடந்தது

புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் தீப்பிழம்பாக நொறுங்கிய விமானம்; குறைந்தது ஏழு...

போரில் பெண்கள் எதிர்கொண்ட அவலங்களைப் பேசும் ‘தீதும் நன்றும்’ |...

பிரபலமானவை

அகதியின் வானம் | பாலா சயந்தன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
போரில் பெண்கள் எதிர்கொண்ட அவலங்களைப் பேசும் ‘தீதும் நன்றும்’ | அகல்யா நித்தியலிங்கம்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை

ஆன்மீகம்

கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி

மகளிர்

கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?
by இளவரசி
மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
by இளவரசி

சமையல்

உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
by இளவரசி
🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி

மருத்துவம்

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின் டீசர்

by பூங்குன்றன்
சேரன் – விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து வெளியிட்ட ‘ரோஜா மல்லி கனகாம்பரம் ‘பட...
by பூங்குன்றன்
யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மெடிக்கல் கிரைம் திரில்லராக உருவாகி இருக்கும் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More