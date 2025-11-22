WhatsApp
Saturday, November 22, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன்...
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
17 வயதின் கீழ் ஆசிய கிண்ண தகுதிகாண் சுற்று: புருணை...
கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் காலமானார்!
மாவீரர் தினத்தை அனுஷ்டிக்க என்றுமில்லாதவாறு எழுச்சி பெற்ற புதுக்குடியிருப்பு கோம்பாவில்...
இலங்கையில் யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு!
பகை வீடு புகுந்து |  நதுநசி
நுகேகொடையில் கூட்டு எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு பேரணி ஆரம்பமானது
இலங்கையில் யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு!

இலங்கையில் யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக சுற்றாடல் அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளதாக வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ரஞ்சன் மாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் யானைகளின் எண்ணிக்கை 7,451 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

1993 ஆம் ஆண்டில் 1,967 யானைகளும், 2011 ஆம் ஆண்டில்  5,879 யானைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

2021 முதல் 2024 வரையான காலப்பகுதியில் மாத்திரம் யானைகளின் எண்ணிக்கை 1,572 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையில் உள்ள தந்த யானைகளின் சதவீதம் 6.5% ஆக உள்ளது.

இது 2011 ஆம் ஆண்டில் 6.0% ஆகவும், 1993 ஆம் ஆண்டில்  11.5% ஆகவும் காணப்பட்டுள்ளது என வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் ரஞ்சன் மாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

