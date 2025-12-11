WhatsApp
Thursday, December 11, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

என்‌ நண்பி | விண்ணவன்
by பூங்குன்றன்
2025 இல் முதலிடத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் எது? இங்கிலாந்து, இலங்கைக்கு...
by இளவரசி
அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
விசா வழங்க முன்னர் 5 ஆண்டுகள் சமூக ஊடகப் பதிவுகளை...
by இளவரசி
நடிகர் விது நடிக்கும் ’29’ படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை மதுவரித் திணைக்கள ஊழியர் கைது!
by பூங்குன்றன்
உயர்தரப் பரீட்சை சிக்கல்கள் தொடர்பாக அறிவிக்க அவசர தொலைபேசி இலக்கங்கள்
by பூங்குன்றன்
கடும் மின்னல் தாக்கம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை உயர்தரப் பரீட்சை சிக்கல்கள் தொடர்பாக அறிவிக்க அவசர தொலைபேசி இலக்கங்கள்

உயர்தரப் பரீட்சை சிக்கல்கள் தொடர்பாக அறிவிக்க அவசர தொலைபேசி இலக்கங்கள்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சைகள் தொடர்பாக, ஏதேனும் சிக்கல்நிலை இருப்பின், பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் அவசர தொலைபேசி இலக்கங்களான 1911 அல்லது 0112 78 45 37, 0112 78 66 16 மற்றும் 0112 78 42 08 ஆகிய தொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அறிவிக்கமுடியும் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், 0112 78 44 22 என்ற தொலைநகல் இலக்கம் மூலமாகவோ அல்லது பரீட்சை திணைக்களத்தின் http://gcealexam@gmail.com  என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாகவோ தெரிவிக்க முடியும் என்றும் பரீட்சைத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவு காரணமாக உயர்தரப் பரீட்சையின் விடைத்தாள்கள் எதுவும் சேதமடையவில்லை என பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் திருமதி இந்திகா குமாரி லியனகே தெரிவித்துள்ளார்.

உயர்தரப் பரீட்சையின் மீதமுள்ள பாடங்கள் 2026 ஜனவரி 12ஆம் திகதி முதல் 20ஆம் திகதி வரை நடைபெறும் என்று கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சு அண்மையில் அறிவித்துள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

என்‌ நண்பி | விண்ணவன்

2025 இல் முதலிடத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் எது? இங்கிலாந்து, இலங்கைக்கு...

அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி

விசா வழங்க முன்னர் 5 ஆண்டுகள் சமூக ஊடகப் பதிவுகளை...

இலங்கை மதுவரித் திணைக்கள ஊழியர் கைது!

கடும் மின்னல் தாக்கம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

பிரபலமானவை

12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி
என்‌ நண்பி | விண்ணவன்
உலகத்தமிழர்களின் ‘மானம் காத்த சீருடை’யாக தலைவர் பிரபாகரன்: வரலாறு முழுவதும் தொடருவார்!!! அ.ஈழம் சேகுவேரா உலகத்தமிழர்களின் ‘மானம் காத்த சீருடை’யாக தலைவர் பிரபாகரன்: வரலாறு முழுவதும் தொடருவார்!!! | அ.ஈழம் சேகுவேரா

ஆன்மீகம்

மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி

சமையல்

பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி
வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் விது நடிக்கும் ’29’ படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் ‘படையப்பா’ ரிட்டர்ன்ஸ்
by பூங்குன்றன்
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘ படத்தின் டைட்டில்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More