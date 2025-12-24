இராணுவ அதிகாரிக்கு ஆதரவளித்த சிறிதரன் | பகிரங்க மன்னிப்புக்கோர வேண்டும் | கஜேந்திரகுமார்

WhatsApp
Wednesday, December 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ட்ரெயின்’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘ஐகான் ஸ்டார்’ அல்லு அர்ஜுனின் புதிய படம் குறித்த அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
பாதுகாப்பு பிரதி அமைச்சர் தலைமையில் ஐந்தாவது HL-FRAC கூட்டம் நடைபெற்றது!
by பூங்குன்றன்
நாட்டுக்காக இப்போதாவது தளர்வான IMF இணக்கப்பாட்டுக்குச் செல்லுங்கள் | சஜித்
by பூங்குன்றன்
இராணுவ அதிகாரிக்கு ஆதரவளித்த சிறிதரன் | பகிரங்க மன்னிப்புக்கோர வேண்டும்...
by பூங்குன்றன்
குவேனி – 2 | லஹரி
by பூங்குன்றன்
பாகிஸ்தானில் பொலிஸ் வாகனத்திற்கு வெடிகுண்டுத் தாக்குதல்: ஐந்து அதிகாரிகள் உயிரிழப்பு
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் நாளில் இயற்கை அழகோடு ஜொலிக்க!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை இராணுவ அதிகாரிக்கு ஆதரவளித்த சிறிதரன் | பகிரங்க மன்னிப்புக்கோர வேண்டும் | கஜேந்திரகுமார்

இராணுவ அதிகாரிக்கு ஆதரவளித்த சிறிதரன் | பகிரங்க மன்னிப்புக்கோர வேண்டும் | கஜேந்திரகுமார்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இராணுவ அதிகாரியொருவரை கணக்காய்வாளர் நாயகமாக நியமிப்பதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்த சிறிதரனின் செயற்பாடு தமக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாகத் தெரிவித்துள்ள தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம், இவ்வாறு ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் வெளிப்படுத்திய தீர்மானத்தை சிறிதரன் ஏதேனுமொரு வழியில் திருத்தியமைக்கவேண்டும் எனவும், அன்றேல் தாம் அவருக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெறவேண்டியிருக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.

இருநாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயமொன்றை மேற்கொண்டு நாட்டுக்கு வருகைதந்திருந்த இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சர் கலாநிதி எஸ்.ஜெய்சங்கருக்கும் தமிழ்த்தேசிய அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு செவ்வாய்க்கிழமை (23) கொழும்பில் நடைபெற்றது.

அச்சந்திப்பில் பேசப்பட்ட விடயங்கள் குறித்துத் தெளிவுபடுத்தும் நோக்கில் புதன்கிழமை (24) கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலத்தில் கொழும்பு இல்லத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பொன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

அங்கு அரசியலமைப்புப்பேரவையில் சிறுகட்சிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிவஞானம் சிறிதரன் இராணுவ அதிகாரி ஒருவரை கணக்காய்வாளர் நாயகமாக நியமிப்பதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததாக வெளியாகியிருக்கும் செய்திகள் தொடர்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளிக்கையிலேயே கஜேந்திரகுமார் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

நீண்டகால வெற்றிடம் நிலவிய கணக்காய்வாளர் நாயகம் பதவிக்கு தற்போது சேவையில் உள்ள இராணுவ அதிகாரியான கேர்ணல் ஓ.ஆர்.ராஜசிங்கவை நியமிப்பதற்கு ஜனாதிபதி அநரகுமார திசாநாயக்கவினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனை அண்மையில் அரசியலமைப்புப்பேரவையில் ஐந்துக்கு நான்கு என்ற வாக்கு விகிதாசாரத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும் அந்த யோசனைக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தோரில் அரசியலமைப்புப்பேரவையில் சிறுகட்சிகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அங்கம் வகிக்கும் இலங்கைத் தமிழரசுக்கட்சியின் பாராளுமன்றக்குழுத்தலைவர் சிவஞானம் சிறிதரனும் உள்ளடங்குவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

இதுபற்றிக் கருத்துரைத்த கஜேந்திரகுமார், சிறிதரனின் இச்செயற்பாடு தமக்கு மிகுந்த ஏமாற்றத்தை அளிக்கும் அதேவேளை, அதனைத் தாம் வன்மையாகக் கண்டிப்பதாகத் தெரிவித்தார்.

அதுமாத்திரமன்றி இவ்விடயம் தொடர்பில் சிறிதரன் பகிரங்க மன்னிப்புக் கோரவேண்டும் எனவும், ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் வெளிப்படுத்திய தீர்மானத்தை ஏதேனுமொரு வகையில் திருத்தியமைக்கவேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

மேலும் சிறிதரனை தாமே அரசியலமைப்புப்பேரவைக்கு முன்மொழிந்ததாகக் குறிப்பிட்ட அவர், மேற்படி தீர்மானத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு சிறிதரன் தவறும் பட்சத்தில், தாம் அவருக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெறவேண்டியிருக்கும் என எச்சரித்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

பாதுகாப்பு பிரதி அமைச்சர் தலைமையில் ஐந்தாவது HL-FRAC கூட்டம் நடைபெற்றது!

நாட்டுக்காக இப்போதாவது தளர்வான IMF இணக்கப்பாட்டுக்குச் செல்லுங்கள் | சஜித்

பாகிஸ்தானில் பொலிஸ் வாகனத்திற்கு வெடிகுண்டுத் தாக்குதல்: ஐந்து அதிகாரிகள் உயிரிழப்பு

ஐரோப்பிய ஒன்றிய பால் பொருள்களுக்கு சீனா கடும் வரி: 43%...

புதுடில்லியில் பங்களாதேஷ் தூதரகத்துக்கு வெளியே ஆர்ப்பாட்டம்: கொலைக்கு நீதி கோரல்

உயிலங்குளத்தின் கட்டின் கீழ்பகுதியால் வீதியை அமைக்க நிதி தேவை |...

பிரபலமானவை

ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை – 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்?
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

ஆன்மீகம்

கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி

மகளிர்

பிறர் மத்தியில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்த இந்த 10 பண்புகளை வளர்த்துக்...
by இளவரசி
வீட்டிலிருந்து அலுவலக வேலை செய்யும் பெண்களே! உஷார்..
by இளவரசி
கர்ப்பகாலத்தில் காரமான உணவு சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி

சமையல்

யாழ்ப்பாண சுவையில் நண்டு கறி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ட்ரெயின்’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
‘ஐகான் ஸ்டார்’ அல்லு அர்ஜுனின் புதிய படம் குறித்த அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
கதையின் நாயகனாக தமிழில் அறிமுகமாகும் நடிகர் ஆதி சாய்குமார்
by பூங்குன்றன்
திரையுலக பிரபலங்களின் பாராட்டைப் பெற்றிருக்கும் விக்ரம் பிரபுவின் ‘சிறை’
by பூங்குன்றன்
1960களில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை பேசும் ‘பராசக்தி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More