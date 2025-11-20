WhatsApp
Thursday, November 20, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய...
by பூங்குன்றன்
எத்தனை ஆட்சிகள் மாறினாலும் ஆட்சியாளர்களின் மனதில் மாற்றம் வராது |...
by பூங்குன்றன்
திருமலையில் நடந்தது இன ஐக்கியத்துக்கு ஒருபோதும் பங்களிக்காது | சுரேஷ்...
by பூங்குன்றன்
நல்லூர் நினைவாலயம் நாளை அங்குரார்ப்பணம்
by பூங்குன்றன்
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி

Home சினிமா டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய தொடர்

டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய தொடர்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
ஒவ்வொரு முன்னணி டிஜிட்டல் தளங்களும் தங்களுடைய மில்லியன் கணக்கிலான சந்தாதாரர்களை வசப்படுத்துவதற்காக வாரந்தோறும்  புதிய இணைய தொடர்களை தயாரித்து ஒளிபரப்புகிறது. அந்த வகையில் நெட்ஃபிளிக்ஸ் டிஜிட்டல் தளத்தில் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் திகதி முதல் சைக்காலஜிக்கல் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் ‘ஸ்டீபன்’ எனும் இணைய தொடர் ஒளிபரப்பாகிறது.

அறிமுக இயக்குநர் மிதுன் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள இந்த ‘ஸ்டீபன்’ எனும் இணைய தொடரில் கோமதி சங்கர் , மைக்கேல் தங்கதுரை, ஸ்மிருதி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த இணையத் தொடரை ஜே. எம். புரொடக்சன் ஹவுஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் ஜெயக்குமார்- மோகன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

இந்த இணைய தொடர் குறித்து இயக்குநர் பேசுகையில், ” ஆர்ப்பாட்டம் எதுவும் இன்றி துல்லியமாக அவதானித்து கொலைகளை செய்யும் தொடர் கொலையாளி பற்றிய கதை தான் ‘ஸ்டீபன்’. இந்த கதாபாத்திரத்தின் உளவியலை விறுவிறுப்பாகவும்,  பரபரப்பாகவும் விவரிப்பது தான் இந்த இணையத் தொடரின் திரைக்கதை. இது இந்த இணைய தொடர் பார்வையாளர்களுடன் எளிதாக உணர்வு பூர்வமான இணைப்பினை ஏற்படுத்தும் என நம்புகிறோம்” என்றார்.

இந்த இணையத் தொடர் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எனும் முன்னணி டிஜிட்டல் தளத்தில் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் ஐந்தாம் திகதி முதல் வெளியாகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பூங்குன்றன்

