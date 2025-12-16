சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை வெளியீடு

WhatsApp
Tuesday, December 16, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை...
by பூங்குன்றன்
சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தி மோசடிகள் அதிகரிப்பு
by பூங்குன்றன்
மண்சரிவு அபாயம் உள்ள பாடசாலைகள் பரிசோதனை ஆரம்பம்!
by பூங்குன்றன்
வீட்டினுள் தீயில் கருகி மூதாட்டி உயிரிழப்பு!
by பூங்குன்றன்
’எங்கள் புலமை மரபு கண்ட கைலாசம் பேராசிரியர் கைலாசபதி’ மேனாள்...
by பூங்குன்றன்
ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசருடன் ஒரே காரில் பயணம் செய்த பிரதமர்...
by இளவரசி
துப்பாக்கிச் சட்டம் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் வலியுறுத்தல்
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை வெளியீடு

சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திர நடிகரான சரத்குமார் மற்றும் எதிர் காலத்தில் தமிழ் திரையுலகில் நட்சத்திர நடிகராக ஜொலிக்க போகும் நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ எனும் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இயக்குநர் பொன் ராம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘கொம்பு சீவி’ எனும் திரைப்படத்தில் சரத்குமார், சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த், தார்னிகா, காளி வெங்கட் ,முனீஸ்காந்த், ஜார்ஜ் மரியான், சுஜித் சங்கர், கல்கி ராஜா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

பாலசுப்பிரமணியம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். எக்சன் வித் கொமடி எண்டர்டெயினராக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ஸ்டார் சினிமாஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் முகேஷ் த. செல்லையா தயாரித்திருக்கிறார்.

எதிர்வரும் 19 ஆம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் இந்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் படக்குழுவினருடன் மறைந்த கப்டன் விஜயகாந்த்தின் தூணைவியார் பிரேமலதா விஜயகாந்த், இயக்குநர்கள் எஸ். ஏ. சந்திரசேகரன், எம். ராஜேஷ், மித்ரன் ஆர். ஜவகர், நடிகர் ரியோ ஆகியோர் சிறப்பு அதிதிகளாக பங்கு பற்றினர்.

இந்த விழாவில் படத்தைப் பற்றி இயக்குநர்‌ பொன் ராம் பேசுகையில், ” படப்பிடிப்பிற்காக மதுரையில் உள்ள வைகை அணையின் உள் பகுதிக்கு சென்றேன்.‌ அங்கு மோட்டார் வைத்து கிணறு மூலம் பாசனம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது அணையின் உள் பகுதிக்குள் யாரேனும் விவசாயம் செய்வார்களா..? என ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தேன்.

அதைப்பற்றி விசாரித்த போது.. அணையில் நீர் வற்றி விட்டால் எங்களுடைய நிலம், விவசாயம் இதெல்லாம் தெரியும்.‌ நீரின் அளவு உயர்ந்தால் விவசாயத்தை விட்டு விட்டு சென்று விடுவோம் என்றார்கள்.

இந்த விடயம் தான் இந்தப் படத்திற்கான முதற் புள்ளி. அதன் பிறகு கொரோனா காலகட்டத்தின் போது தேனிக்கு சென்றிருந்தபோது வைகை அணை முழுவதும் நீர் நிரம்பி வழிந்து ஓடிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது ஒரு பெரியவர் கையில் குடையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்.

அந்தப் பார்வை எமக்குள் உணர்த்தியது தான் இப்படத்திற்கான திருப்புமுனை.‌ இதனை அனைத்து தரப்பினரும் விரும்பும் வகையில் எக்சன் வித் கொமடி என்டர்டெய்னராக உருவாக்கி இருக்கிறோம் ” என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’

சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு

அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் புதிய பாடல்...

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’

பிரபலமானவை

2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்
இலங்கை இளைஞன் மீது லண்டனில் 7 குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றத்தில் மறுத்தார்
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்

ஆன்மீகம்

2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி

சமையல்

வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி

சினிமா

அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More