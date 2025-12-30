WhatsApp
Tuesday, December 30, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பேராசிரியரின் என். சண்முகலிங்கனின் ‘கடலம்மா’ பாடல்
by பூங்குன்றன்
ரெபல் ஸ்டார்’ பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் முன்னோட்ட...
by பூங்குன்றன்
கதையின் நாயகர்களாக தோன்றும் ராதா ரவி – ரவி மரியா...
by பூங்குன்றன்
டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் கைது ஒரு ஆரம்பமே | சிதம்பரம் கருணாநிதி
by பூங்குன்றன்
புதிய வருடத்தில் புதிய திட்டங்களுடன் நாட்டை பொருளாதார வெற்றியை நோக்கி...
by பூங்குன்றன்
புதின் இல்லத்தை குறிவைத்து டிரோன் தாக்குதல் அப்பட்டமான பொய் –...
by இளவரசி
17 மணி நேர தயார்படுத்தலுடன் 2026 புத்தாண்டை வரவேற்கும் பிக்...
by இளவரசி
தீ விபத்தில் தாய் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உயிரிழப்பு
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

ரெபல் ஸ்டார்' பிரபாஸ் நடிக்கும் 'தி ராஜா சாப் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா

ரெபல் ஸ்டார்' பிரபாஸ் நடிக்கும் 'தி ராஜா சாப் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா

written by பூங்குன்றன்
பான் இந்திய நட்சத்திர நடிகரான பிரபாஸ் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ எனும் திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா ஹைதராபாத்தில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது.

இயக்குநர் மாருதி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘தி ராஜா சாப்’ எனும் திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் , சஞ்சய் தத்,  பொமன் இரானி,  நிதி அகர்வால்,  மாளவிகா மோகனன், ரீத்தி குமார், ரோஹித், ஜரினா வஹாப், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

கார்த்திக் பழனி ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு எஸ். தமன் இசையமைத்திருக்கிறார். கொமடி ஹாரர் திரில்லராக தயாராகி இருக்கும் இந்த படத்தை பீப்பிள் மீடியா ஃபேக்டரி நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் டி ஜி விஸ்வ பிரசாத் மற்றும் கிருத்தி பிரசாத் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர்  பங்கு பற்றினர்

படத்தைப் பற்றி நாயகனான பிரபாஸ் பேசுகையில், ” இந்தத் திரைப்படம்- பாட்டி பேரனுக்கு கதை சொல்லும் கதையாகும். ஹாரர் கொமடி திரைப்படமாக இருந்தாலும்.. உணர்வுபூர்வமான படமாகவும் இருக்கும் ” என்றார்.

இதனிடையே தமிழ் மொழியில் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் இந்த படத்தின் முன்னோட்டம் – ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருவதுடன், படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பையும் அதிகரித்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பூங்குன்றன்

