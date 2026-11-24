தமிழ் சினிமாவின் ‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி, தனது யதார்த்தமான நடிப்பால் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களின் மனதை வென்றவர். இப்போது அவர் இந்திய எல்லையைத் தாண்டி உலகளாவிய சினிமா மேடையான சர்வதேச எம்மி விருதுகள் (International Emmy Awards) விழாவில் கால் பதித்து ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமா ரசிகர்களையும் பெருமைப்பட வைத்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஹில்டன் மிட்டவுன் அரங்கில் நடைபெற்ற 54-வது சர்வதேச எம்மி விருதுகள் விழாவில், விருது வழங்குநராக (Presenter) பங்கேற்று விஜய் சேதுபதி அசத்தியுள்ளார்.
ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் ஆடம்பரமான உடைகளில் வலம் வந்த சிவப்புக் கம்பளத்தில் (Red Carpet), விஜய் சேதுபதி தனது வழக்கமான எளிமையுடன் கூடிய கம்பீரத்தைக் காட்டினார். முழுக்க கருப்பு நிற உடையுடன், தோள்பட்டை மற்றும் பாக்கெட் பகுதியில் தங்க நிற எம்பிராய்டரி வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பிரத்யேக பிளேசர் (Blazer) அணிந்து அவர் நடந்து வந்த விதம், அங்கிருந்த சர்வதேச ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இம்முறை எம்மி விருது விழாவில் இந்தியாவிலிருந்து விருது வழங்க அழைக்கப்பட்ட ஒரே இந்தியப் பிரபலம் விஜய் சேதுபதி மட்டுமே என்பது ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி. ‘மகாராஜா’ திரைப்படத்தின் சர்வதேச வரவேற்புக்குப் பிறகு, உலக மேடையில் அவருக்குக் கிடைத்த இந்த அங்கீகாரம் தமிழ் சினிமாவுக்குக் கிடைத்த கௌரவமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நடிகர் மைக்கேல் யூரி தொகுத்து வழங்கிய இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில், செலியா இம்ரி, ஜே பாரோ, சோஃபி சார்லோட் உள்ளிட்ட உலகப் புகழ்பெற்ற நட்சத்திரங்களின் வரிசையில் இணைந்து விஜய் சேதுபதியும் விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.
நியூயார்க் மேடையில் விஜய் சேதுபதி தோன்றிய புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே இணையத்தில் வைரலாகத் தொடங்கின. “நம்ம ஊரு மனுஷன் உலக மேடையில கெத்தா நிக்கிறாரு!” என ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
அடுத்தடுத்த சினிமா விருந்து:சர்வதேச மேடையில் முத்திரை பதித்துள்ள விஜய் சேதுபதி, அடுத்ததாகத் திரையரங்குகளிலும் ரசிகர்களை மகிழ்விக்கத் தயாராகி வருகிறார்.
அவரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 4, அன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சாய் பல்லவியுடன் இணைந்து நடிக்கும் ‘இஞ்சி வெல்லம்’ (Inji Vellam) திரைப்படம் ஜனவரி 29, 2027 அன்று வெளியாகத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
எளிமையான தொடக்கத்திலிருந்து இன்று உலக அரங்கில் கம்பீரமாக நிற்கும் ‘மக்கள் செல்வனின்’ இந்தப் பயணம், ஒவ்வொரு சினிமா ரசிகனுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் ஒரு வெற்றிச் செய்தி!