Thursday, October 30, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

சிலம்பரசனின் குரலில் வெளியான ‘ஆரோமலே’ பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
ரி ரி எஃப் வாசன் நடிக்கும் ‘இந்தியன் பீனல் லா’...
by பூங்குன்றன்
2026க்கான பொருளாதார வளர்ச்சி வீத எதிர்வுகூறல் 3.5 சதவீதத்திலிருந்து 3.1...
by பூங்குன்றன்
பாதாள உலகக் கும்பல்களை அழிக்கும் போர்வையில் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கப்படுகின்றன |...
by பூங்குன்றன்
பாடசாலை நேரத்தை நீடிக்கும் தீர்மானத்தை அரசு நீக்காவிட்டால் பணிப்பகிஷ்கரிப்பு |...
by பூங்குன்றன்
புகார் அளித்த பெண்ணை சுட்டுக் கொன்ற முன்னாள் அதிகாரி, இரண்டாம்...
by இளவரசி
‘ரசாயனத் தொடர்பு’ காரணமாக ஒரு வயது குழந்தை மரணம் –...
by இளவரசி
42 வயது பெண் குத்திக் கொலை; 59 வயது நபர்...
by இளவரசி

சிலம்பரசனின் குரலில் வெளியான ‘ஆரோமலே’ பட முன்னோட்டம்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
‘முதல் நீ முடிவும் நீ’, ‘ தருணம்’ ஆகிய படங்களின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நடிகர் கிஷன் தாஸ் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘ஆரோமலே ‘ எனும் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் சாரங் தியாகு இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஆரோமலே’ எனும் திரைப்படத்தில் கிஷன் தாஸ், ஹர்ஷத் கான், சிவாத்மிகா ராஜசேகர், மேகா ஆகாஷ், வி டிவி கணேஷ், துளசி, சிபி சக்கரவர்த்தி, நம்ரிதா, சந்தியா வின்ஃபிரட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

கௌதம் ராஜேந்திரன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சித்து குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். காதலை மையப்படுத்திய இந்த திரைப்படத்தை மினி ஸ்டுடியோ நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் எஸ். வினோத்குமார் தயாரித்திருக்கிறார்.

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் ஏழாம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் இடம்பெற்ற பாடல்கள் வெளியாகி மில்லியன் கணக்கிலான பார்வையாளர்களின் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் இத்திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

தமிழில் முன்னணி நட்சத்திர நடிகரான சிலம்பரசன் டி ஆரின் பின்னணி குரலில் வெளியான இந்தத் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டத்தில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருப்பதால் படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

