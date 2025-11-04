இலண்டனில் காட்டுத் தீ, வெள்ளத்தால் அவசர சேவைகளுக்கு ரூ.11 மில்லியன் செலவு

இலண்டனின் அவசரகால சேவைகள், 2018ஆம் ஆண்டு முதல் காட்டுத் தீ மற்றும் வெள்ளத்தால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு பதிலளிப்பதற்காக £11 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை செலவிட்டுள்ளன. பருவநிலை மாற்ற சவால்களை எதிர்கொள்ள கூடுதல் முதலீடு தேவை என்ற கோரிக்கையை இந்தப் பெரும் செலவு எழுப்பியுள்ளது.
இலண்டன் மேயரின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் இலண்டனில் 808 காட்டுத் தீ சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இந்தக் காட்டுத் தீக்கு பதிலளிக்க இலண்டன் தீயணைப்புப் படைக்கு (LFB) £5.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக செலவாகியுள்ளது.
இந்த ஆண்டு மட்டும் (2025), 21 காட்டுத் தீ சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, LFB 4,022 பணியாளர்களைப் பயன்படுத்தியது. இதன் செலவு £766,000 ஆகும் என்று சிட்டி ஹால் தெரிவித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் வெள்ளத்தை சமாளிப்பதற்கான செலவு இந்த ஆண்டு £5.8 மில்லியனை எட்டியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட 195 வெள்ளச் சம்பவங்களுக்காக £557,000 செலவிடப்பட்டுள்ளது என்று உள்ளூர் ஜனநாயக அறிக்கை சேவை (Local Democracy Reporting Service) குறிப்பிட்டுள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டின் கோடைக்காலம் உத்தியோகபூர்வமாக இங்கிலாந்தின் வரலாற்றிலேயே மிகவும் வெப்பமான கோடைகாலமாக இருந்தது என்று வானிலை ஆய்வு மையத்தின் புள்ளிவிவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. இலண்டன் இந்த கோடையில் நான்கு வெப்ப அலைகளை எதிர்கொண்டது.
இலண்டன் அசெம்பிளியின் தொழிலாளர் சுற்றுச்சூழல் செய்தித் தொடர்பாளர் லியோனி கூப்பர், “பருவநிலை மாற்றம் என்ன செய்யும் என்ற எச்சரிக்கை இதுவல்ல, இன்று இலண்டனில் அது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதே இது” என்று கூறியுள்ளார்.
2018ஆம் ஆண்டு முதல் அதிக காட்டுத் தீ சம்பவங்களுக்கு உள்ளான பகுதி ஹாவெரிங் ஆகும். இங்கு 158 சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில், ஒரு டஜனுக்கும் அதிகமான வீடுகள் அழிக்கப்பட்ட 2022 வென்னிங்டன் தீ விபத்தும் அடங்கும். ஹாவெரிங் உள்ளூர் அதிகாரம் இந்த ஆண்டு 37 சம்பவங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. இது 2018 இல் எட்டு மட்டுமே இருந்ததுடன், ஒப்பிடும்போது அதிகரித்துள்ளது.
இலண்டனில் வெள்ளமும் அதிகரித்து வருகிறது. கிரேட்டர் இலண்டன் அத்தாரிட்டி (GLA), திடீர் வெள்ளத்தை (flash flooding) குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய சுற்றுச்சூழல் அபாயமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
சிட்டி ஹால் பகுப்பாய்வு மூலம், இலண்டனின் கிட்டத்தட்ட பாதி மருத்துவமனைகளையும், ஐந்தில் ஒரு பங்கு பள்ளிகளையும் வெள்ளம் பாதிக்கக்கூடும் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
LFB-யின் செயல்பாட்டு பின்னடைவு மற்றும் கட்டுப்பாடு (operational resilience and control) பிரிவின் உதவி ஆணையர் பாட் கூல்போர்ன், “பருவநிலை மாற்றம் இலண்டனின் வானிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இதில் காட்டுத் தீ மற்றும் திடீர் வெள்ள அபாயமும் அதிகரிக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிவோம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.