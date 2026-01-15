தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளமாகவும், உழைப்பின் மகிமையை உலகிற்கு உணர்த்தும் திருநாளாகவும் திகழும் தைப் பொங்கல் மீண்டும் நம் இல்லங்களையும் மனங்களையும் மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகிறது. இந்த இனிய வேளையில், உலகின் பல பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் உறவுகளுக்கும், குறிப்பாக வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த தைப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!
தை மாதம் பிறந்தாலே “தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்ற நம்பிக்கையுடன் புதிய தொடக்கங்களை எதிர்நோக்கும் மனநிலை உருவாகிறது. உழவர்களின் உழைப்பை போற்றும் இந்த விழா, சூரியன், மண், மழை, மாடுகள் என இயற்கையின் அனைத்திற்கும் நன்றி கூறும் ஓர் உயர்ந்த பண்பாட்டை எடுத்துரைக்கிறது. பொங்கல் பானையில் பொங்கும் அரிசியைப் போல, நம் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, வளம் ஆகியவை பொங்கி வழியட்டும்.
இலண்டன் போன்ற பல்வகை பண்பாடுகள் நிறைந்த நகரத்தில் வாழ்ந்தாலும், தமிழர்கள் தங்கள் பாரம்பரியத்தை அன்போடும் பெருமையோடும் கடைப்பிடித்து வருவது பாராட்டுக்குரியது. குடும்பத்துடன் இணைந்து பொங்கல் சமைத்தல், பாரம்பரிய உணவுகளை பகிர்ந்து கொள்வது, குழந்தைகளுக்கு தமிழ் கலாசாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துச் சொல்லுவது, இவை அனைத்தும் இந்த திருநாளின் உண்மையான அர்த்தத்தை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன.
வணக்கம் இலண்டன் ஊடகம், வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்களை ஒரே குடும்பமாக இணைக்கும் பாலமாக செயல்படுகின்றது. மொழி, கலாசாரம், செய்திகள், சமூக நிகழ்வுகள் என தமிழர்களின் வாழ்வோடு இணைந்த அனைத்தையும் கொண்டு சேர்க்கும் எமது இந்தப் பயணத்தில், தைப் பொங்கல் ஒரு மகிழ்ச்சியான கொண்டாட்டமாக அமைகிறது.
இந்த தைப் பொங்கல், அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் புதிய நம்பிக்கைகளை விதைக்கட்டும். ஆரோக்கியம், அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் வெற்றி உங்கள் இல்லங்களில் நிரந்தரமாக குடியேற வாழ்த்துகிறோம்.
வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தைப் பொங்கல் நல் வாழ்த்துகள்!