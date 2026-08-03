அரங்கம் நிறைந்த மக்கள் மத்தியில் விக்டர் ராஜலிங்கத்தின் ‘உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி’ நூல் வெளியீடு

WhatsApp
Monday, August 3, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

ஈரான் போர்: இங்கிலாந்து பெட்ரோல் நிலையங்களில் நாளொன்றுக்கு £2,00,000 மதிப்பிலான...
by இளவரசி
இலண்டனில் ஜங்கரன் விக்கினேஸ்வரனின் நான்கு நூல்கள் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பிரஜின் நடிக்கும் ‘ஆலி’
by பூங்குன்றன்
மின்கட்டண திருத்தம் குறித்து பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் முக்கிய அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
ஜனாதிபதி அனுரவுடன் பேசியது என்ன? சுமந்திரன் விளக்கம்
by பூங்குன்றன்
தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதியைச் சந்தித்தனர்
by பூங்குன்றன்
260 மில்லியன் பயணிகளை கையாளும் உலகிலேயே மிகப்பெரிய விமான நிலையம்:...
by இளவரசி
அரங்கம் நிறைந்த மக்கள் மத்தியில் விக்டர் ராஜலிங்கத்தின் ‘உலகின் மூத்த...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் அரங்கம் நிறைந்த மக்கள் மத்தியில் விக்டர் ராஜலிங்கத்தின் ‘உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி’ நூல் வெளியீடு

அரங்கம் நிறைந்த மக்கள் மத்தியில் விக்டர் ராஜலிங்கத்தின் ‘உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி’ நூல் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

தமிழ் மொழியின் தொன்மை, உலகளாவிய வரலாறு மற்றும் மொழியியல் சிறப்புகளை ஆய்வுப்பூர்வமாக எடுத்துரைக்கும் அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழ் எழுத்தாளர் விக்டர் ராஜலிங்கத்தின் ‘உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி’ நூல், அரங்கம் நிறைந்த தமிழ் ஆர்வலர்கள், இலக்கியவாதிகள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடந்த சனிக்கிழமையன்று (01.08.2026) யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் துர்க்கா மணிமண்டபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

மாலை 5.00 மணி முதல் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வுக்கு திரு. ஆறு திருமுருகன் தலைமை தாங்கினார். கவிஞர் தீபச்செல்வன் வரவேற்புரை நிகழத்தி, நிகழ்வை நெறியாள்கை செய்தார்.

நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக தவத்திரு வேலன் சுவாமிகள் கலந்துகொண்டு நூலை வெளியிட்டு வைத்தார்.

இந்நிகழ்வில் பேராசிரியர் அ. சண்முகதாஸ், பேராசிரியர் சிதம்பரநாதன், திருமதி பத்மினி சிதம்பரநாதன், பேராசிரியர் சிவலிங்கராஜா  உள்ளிட்டோர் உரையாற்றினர்.

தமது உரைகளில் பேச்சாளர்கள், தமிழ் உலகின் தொன்மையான மொழிகளில் ஒன்றாக மட்டுமல்லாது தொடர்ச்சியாக வாழும் செம்மொழியாகவும் திகழ்கின்றது என்பதை வலியுறுத்தினர். தமிழ் மொழியின் வரலாற்று ஆழம், உலக நாகரிக வளர்ச்சியில் அதன் பங்களிப்பு, தொல்லியல் மற்றும் மொழியியல் ஆய்வுகளின் அவசியம் என்பன குறித்தும் அவர்கள் கருத்துரைத்தனர்.

இந்நூல் தமிழ் மொழியின் தொன்மை குறித்த ஆய்வுகளை பொதுமக்களிடம் எளிய வடிவில் கொண்டு செல்லும் முயற்சியாக அமைந்துள்ளதாகவும் பாராட்டினர். மொழிக்காக உயிர்களை அர்ப்பணித்த இனம், இன்று அந்த மொழியை காக்க தவறுவது குறித்து நிகழ்வின் தலைவர் ஆறு திருமுருகன் ஆதங்கம் வெளியிட்டார்.

உலகம் முழுவதும் உள்ள ஈழத் தமிழினம் தமிழ்மொழியை காக்க பல்வெறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகின்றமையை பிரதம விருந்தினராக கலந்துகொண்ட தவத்திரு வேலன் சுவாமிகள் சுட்டிக்காட்டிப் பேசினார். அத்துடன் தமிழினம் இனப்படுகொலைக்கான நீதி குறித்து காத்திருப்பதையும் நினைவுகூர்ந்தார்.

நூலாசிரியர் விக்டர் ராஜலிங்கம் தனது ஏற்புரையில், தமிழ் மொழியின் வரலாற்றுச் சான்றுகள், உலகின் பல பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்ட தொல்லியல் ஆதாரங்கள், மொழியியல் ஒப்பாய்வுகள் மற்றும் ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்களை ஒருங்கிணைத்து இந்நூலை எழுதியதாகக் குறிப்பிட்டார். தமிழ் மொழியின் பெருமையை உணர்வுபூர்வமாக மட்டுமல்லாது ஆய்வுப்பூர்வமாகவும் அடுத்த தலைமுறையினரிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை இன்று அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட தமிழ் ஆர்வலர்கள், எழுத்தாளர்கள், ஆசிரியர்கள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நூலை ஆர்வத்துடன் பெற்றுக்கொண்டதுடன், நிகழ்வு முழுவதும் அரங்கம் நிரம்பியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்தது.

தமிழ் மொழியின் தொன்மை, உலகளாவிய வரலாறு மற்றும் அதன் அறிவியல் அடித்தளங்கள் குறித்த புதிய சிந்தனைகளைத் தூண்டும் நூலாக ‘உலகின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழி’ அமையும் என்ற நம்பிக்கையுடன் நிகழ்வு நிறைவடைந்தது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஈரான் போர்: இங்கிலாந்து பெட்ரோல் நிலையங்களில் நாளொன்றுக்கு £2,00,000 மதிப்பிலான...

இலண்டனில் ஜங்கரன் விக்கினேஸ்வரனின் நான்கு நூல்கள் வெளியீடு

மின்கட்டண திருத்தம் குறித்து பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் முக்கிய அறிவிப்பு

ஜனாதிபதி அனுரவுடன் பேசியது என்ன? சுமந்திரன் விளக்கம்

தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் ஜனாதிபதியைச் சந்தித்தனர்

260 மில்லியன் பயணிகளை கையாளும் உலகிலேயே மிகப்பெரிய விமான நிலையம்:...

பிரபலமானவை

வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… யாருக்கு பணவரவு? யாருக்கு எச்சரிக்கை?
இங்கிலாந்து, ஓக்ஸ்போர்டு நகரில் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் அற்புத விநாயகர் ஆலயத்தின் தேர்த் திருவிழா
தமிழ்நாட்டில் அதிக முறை 100 கோடி வசூல் செய்த நடிகர் | விஜய்யா அல்லது ரஜினியா
இங்கிலாந்து குழந்தைகளுக்கு நேற்று முதல் இலவச பஸ் சேவை – குடும்பங்களுக்கு அரசின் சூப்பர் சலுகை!

ஆன்மீகம்

இங்கிலாந்து, ஓக்ஸ்போர்டு நகரில் தமிழர் வரலாற்று மையத்தின் அற்புத விநாயகர் ஆலயத்தின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (31 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்…...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 30 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில் மாமன்னன் இராசேந்திரச்சோழன் சிலை: டெல்லி அதிகாரி நேரில் ஆய்வு
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!
by இளவரசி
எளிமையான பொருட்களைக் கொண்டு பூண்டு மிளகு காரக் குழம்பு!
by இளவரசி
காளான் பன்னீர் மசாலா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மொறுமொறுப்பான சுவையில் சேனைக்கிழங்கு வறுவல்!
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைல் கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி
மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் பிரஜின் நடிக்கும் ‘ஆலி’

by பூங்குன்றன்
விஜயின் ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு புது சிக்கல்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் மிதுன் மாணிக்கம் நடிக்கும் ‘ஃபேமிலி பாய்’ படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
தமிழ்நாட்டில் அதிக முறை 100 கோடி வசூல் செய்த நடிகர் | விஜய்யா...
by சுகி 
டி. இமான் வெளியிட்ட ‘நிறம்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்! | அ.நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
ஜூலை 1983 | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
தமிழ் – முஸ்லிம் கட்சிகளின் புதிய கூட்டணியும் சர்வதேசப் பொறிமுறையும் | அ....
by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.