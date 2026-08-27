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Home இலக்கியம்இலக்கியச் சாரல் ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருதுவுக்கு இயல் விருது

ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருதுவுக்கு இயல் விருது

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
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தமிழ் இலக்​கிய உலகில் வழங்​கப்​படும் மிக​வும் மதிப்​புமிக்க சர்​வ​தேச அங்​கீ​காரங்​களில் ஒன்​று, கனடா​வின் தமிழ் இலக்​கி​யத் தோட்​டம் வழங்​கும் ‘அ.​முத்​துலிங்​கம் இயல் விருது’. உலக அளவில் தமிழ் மொழி, இலக்​கி​யம், கலை மற்​றும் ஆய்​வு​களுக்கு வாழ்​நாள் பங்​களிப்பு அளித்த சான்​றோர்​களைக் கவுரவிக்​கும் இந்த விருது, 2025ஆம் ஆண்​டுக்​காகப் பிரபல காட்​சிப்பதிவாளர் மற்​றும் ஓவியர் டிராட்​ஸ்கி மருதுக்கு அறிவிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

எழுத்து வடி​வில் இருக்​கும் இலக்​கி​யத்​தை, காட்சி வடிவத்​துக்கு நகர்த்​திச் சென்ற ஒரு முன்​னோடிக்கு இயல் விருது வழங்​கப்​பட்​டிருப்​பது விரு​தின் எல்​லையை விரிவுபடுத்​தி​யுள்​ளது.

கோடு​களால் இயங்​கும் கலைஞன்: தமிழ் இதழியல், சினி​மா, அனிமேஷன் மற்​றும் கலை உலகுக்கு ஐந்து தசாப்​தங்​களுக்​கும் மேலாகத் தீவிரப் பங்​காற்றி வருபவர் ஓவியர் டிராட்​ஸ்கி மருது. நவீன ஓவி​யத்​தின் சாத்​தி​யக்​கூறுகளைத் தமிழ்ச் சூழலில் முதன்​முதலில் காட்​சிப்​படுத்​தி​ய​வர்​களில் முக்​கிய​மானவர்.

புனைவு (Fiction):
விருது பெறுபவர்: பா. திருச்செந்தாழை
குறிப்பு: இவரது ‘நெருப்பில் வளர்பவை’ (நூல்வனம் பதிப்பகம்) போன்ற பாத்திரங்களின் அகம் சார்ந்த நடப்பியல் கதைகளுக்காக இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.

அபுனைவு (Non-Fiction):

(இப்பிரிவில் இருவருக்கு விருது பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது)
தூக்கு செல்வம் (சி. செல்வம்): கடந்த 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சிறைச்சாலையில் வாழ்ந்து வரும் இவர், எழுதிய ‘ஒரு தூக்குக் கைதியின் வாக்குமூலம்’ என்ற நூலுக்காக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.
டாக்டர் சங்கர சரவணன்: அபுனைவுத் துறையில் சிறந்த அறிவுசார் பங்களிப்பிற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

கவிதை (Poetry):
விருது பெறுபவர்: கருணாகரன்
குறிப்பு: நவீன தமிழ்க் கவிதை உலகில் தொடர்ந்து இயங்கி வரும் இவரது கவித்துவப் பங்களிப்பிற்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.

மொழியாக்கம் (Translation):
விருது பெறுபவர்: கீதா சுகுமாரன்
குறிப்பு: தமிழ் மற்றும் பிற மொழி இலக்கியப் பரிமாற்றங்களில் சிறந்து விளங்கியதற்காக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

விருது விழா

தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அமைப்பின் தலைவர் வி. வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளபடி, வாழ்நாள் சாதனை விருதுக்கு 2,500 கனடிய டாலர்களும், இதர பிரிவுகளுக்கு தலா 1,000 கனடிய டாலர்களும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படவுள்ளன. இந்த விருது வழங்கும் விழா 2026, அக்டோபர் 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கனடாவில் நடைபெறவிருக்கிறது

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பூங்குன்றன்

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