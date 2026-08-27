ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருதுவுக்கு இயல் விருது

தமிழ் இலக்கிய உலகில் வழங்கப்படும் மிகவும் மதிப்புமிக்க சர்வதேச அங்கீகாரங்களில் ஒன்று, கனடாவின் தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் வழங்கும் ‘அ.முத்துலிங்கம் இயல் விருது’. உலக அளவில் தமிழ் மொழி, இலக்கியம், கலை மற்றும் ஆய்வுகளுக்கு வாழ்நாள் பங்களிப்பு அளித்த சான்றோர்களைக் கவுரவிக்கும் இந்த விருது, 2025ஆம் ஆண்டுக்காகப் பிரபல காட்சிப்பதிவாளர் மற்றும் ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எழுத்து வடிவில் இருக்கும் இலக்கியத்தை, காட்சி வடிவத்துக்கு நகர்த்திச் சென்ற ஒரு முன்னோடிக்கு இயல் விருது வழங்கப்பட்டிருப்பது விருதின் எல்லையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.
கோடுகளால் இயங்கும் கலைஞன்: தமிழ் இதழியல், சினிமா, அனிமேஷன் மற்றும் கலை உலகுக்கு ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாகத் தீவிரப் பங்காற்றி வருபவர் ஓவியர் டிராட்ஸ்கி மருது. நவீன ஓவியத்தின் சாத்தியக்கூறுகளைத் தமிழ்ச் சூழலில் முதன்முதலில் காட்சிப்படுத்தியவர்களில் முக்கியமானவர்.
புனைவு (Fiction):
விருது பெறுபவர்: பா. திருச்செந்தாழை
குறிப்பு: இவரது ‘நெருப்பில் வளர்பவை’ (நூல்வனம் பதிப்பகம்) போன்ற பாத்திரங்களின் அகம் சார்ந்த நடப்பியல் கதைகளுக்காக இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
அபுனைவு (Non-Fiction):
(இப்பிரிவில் இருவருக்கு விருது பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது)
தூக்கு செல்வம் (சி. செல்வம்): கடந்த 32 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சிறைச்சாலையில் வாழ்ந்து வரும் இவர், எழுதிய ‘ஒரு தூக்குக் கைதியின் வாக்குமூலம்’ என்ற நூலுக்காக இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது.
டாக்டர் சங்கர சரவணன்: அபுனைவுத் துறையில் சிறந்த அறிவுசார் பங்களிப்பிற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
கவிதை (Poetry):
விருது பெறுபவர்: கருணாகரன்
குறிப்பு: நவீன தமிழ்க் கவிதை உலகில் தொடர்ந்து இயங்கி வரும் இவரது கவித்துவப் பங்களிப்பிற்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது.
மொழியாக்கம் (Translation):
விருது பெறுபவர்: கீதா சுகுமாரன்
குறிப்பு: தமிழ் மற்றும் பிற மொழி இலக்கியப் பரிமாற்றங்களில் சிறந்து விளங்கியதற்காக இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
விருது விழா
தமிழ் இலக்கியத் தோட்டம் அமைப்பின் தலைவர் வி. வெங்கடரமணன் தெரிவித்துள்ளபடி, வாழ்நாள் சாதனை விருதுக்கு 2,500 கனடிய டாலர்களும், இதர பிரிவுகளுக்கு தலா 1,000 கனடிய டாலர்களும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படவுள்ளன. இந்த விருது வழங்கும் விழா 2026, அக்டோபர் 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கனடாவில் நடைபெறவிருக்கிறது