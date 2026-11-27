இன்றைய காலகட்டத்தில் பலரும் எதிர்கொள்ளும் முக்கியமான உடல்நலப் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக நீரிழிவு நோய் உள்ளது. இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மருந்துகள் மட்டுமின்றி, சரியான உணவுப் பழக்கமும் உடற்பயிற்சியும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
குறிப்பாக, நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் மாவுச்சத்து குறைவாகவும் உள்ள சில காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது இரத்த சர்க்கரை அளவைச் சீராகப் பராமரிக்க உதவும். அந்த வகையில் நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய 10 காய்கறிகள் குறித்து பார்க்கலாம்.
1. பாகற்காய்
பாகற்காயில் நார்ச்சத்தும் பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களும் உள்ளன. இதில் உள்ள சில இயற்கைச் சேர்மங்கள் இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் தாக்கம் ஏற்படுத்தக்கூடும் என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், பாகற்காய் நீரிழிவு நோய்க்கான மருந்துக்கு மாற்றாகாது.
2. வெண்டைக்காய்
வெண்டைக்காயில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, உணவுக்குப் பிறகு இரத்த சர்க்கரை வேகமாக அதிகரிப்பதைக் கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். இதனை பொரிப்பதைவிட குழம்பு அல்லது வேகவைத்த உணவாகச் சாப்பிடுவது சிறந்தது.
3. பசலைக்கீரை
பசலைக்கீரையில் நார்ச்சத்து, மக்னீசியம், வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இதில் மாவுச்சத்து குறைவாக இருப்பதால் நீரிழிவு நோயாளிகளின் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள ஏற்ற கீரையாகும்.
4. ப்ரோக்கோலி
ப்ரோக்கோலியில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இது குறைந்த மாவுச்சத்தைக் கொண்ட காய்கறி என்பதால் இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுக்கு ஏற்ற உணவுத் திட்டத்தில் இடம்பெறலாம்.
5. முட்டைக்கோஸ்
முட்டைக்கோஸில் கலோரிகளும் மாவுச்சத்தும் குறைவாக உள்ளன. அதேசமயம் நார்ச்சத்து மற்றும் வைட்டமின் சி போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் காணப்படுகின்றன. இதனை சாலட், பொரியல் அல்லது சூப் வடிவில் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
6. காலிஃபிளவர்
காலிஃபிளவர் குறைந்த மாவுச்சத்தைக் கொண்ட காய்கறியாகும். இதில் நார்ச்சத்தும் பல்வேறு வைட்டமின்களும் உள்ளன. சாதத்திற்குப் பதிலாக நறுக்கிய காலிஃபிளவரைப் பயன்படுத்துவது போன்ற மாற்று உணவு முறைகளையும் முயற்சி செய்யலாம்.
7. கத்தரிக்காய்
கத்தரிக்காயில் நார்ச்சத்தும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்களும் உள்ளன. இது வயிறு நிறைந்த உணர்வைத் தர உதவுவதுடன், சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய காய்கறியாகும்.
8. புடலங்காய்
புடலங்காயில் நீர்ச்சத்து அதிகமாகவும் கலோரிகள் குறைவாகவும் உள்ளன. இதனை குறைந்த எண்ணெயில் சமைத்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கத்திற்கு உதவும்.
9. வெள்ளரிக்காய்
வெள்ளரிக்காயில் நீர்ச்சத்து அதிகமாகவும் மாவுச்சத்து குறைவாகவும் உள்ளது. இதனை சாலட் அல்லது சிற்றுண்டியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். உடலுக்கு நீர்ச்சத்தை வழங்குவதுடன், குறைந்த கலோரி உணவுத் தேர்வாகவும் அமைகிறது.
10. அவரைக்காய்
அவரைக்காயில் நார்ச்சத்து மற்றும் தாவர அடிப்படையிலான புரதச்சத்து காணப்படுகின்றன. இது செரிமானத்தை மெதுவாக்கவும், உணவுக்குப் பிறகு இரத்த சர்க்கரை அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவக்கூடும்.
இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த மேலும் என்ன செய்ய வேண்டும்?
காய்கறிகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதுடன், சில உணவுப் பழக்கங்களையும் பின்பற்றுவது அவசியம்.
– தினசரி உணவில் காய்கறிகளின் அளவை அதிகரிக்கவும்.
– வெள்ளை அரிசி, இனிப்புகள் மற்றும் சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட பானங்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும்.
– உணவில் புரதச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளையும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
– தினமும் நடைப்பயிற்சி போன்ற உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடவும்.
– உணவைத் தவிர்க்காமல் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடவும்.
– மருத்துவர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளைத் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
முக்கிய குறிப்பு
இந்தக் காய்கறிகள் இரத்த சர்க்கரையை நேரடியாகக் குறைக்கும் மருந்துகள் அல்ல. மாறாக, சமச்சீரான உணவின் ஒரு பகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளும்போது இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்களின் இரத்த சர்க்கரை அளவைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து, மருத்துவர் அல்லது உணவியல் நிபுணரின் ஆலோசனைப்படி உணவுத் திட்டத்தைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.