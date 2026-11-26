உலக அழகிப் போட்டிகளின் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுதப்பட்டுள்ளது. போர்ட்டோ ரிகோ (Puerto Rico) நாட்டின் தலைநகரான சான் ஜுவானில் (San Juan) உள்ள ஜோஸ் மிகுவல் அக்ரெலாட் கொலிசியத்தில் (José Miguel Agrelot Coliseum) நடைபெற்ற 75-வது ‘மிஸ் யுனிவர்ஸ்’ (Miss Universe 2026) இறுதிப் போட்டியில், அந்நாட்டைச் சேர்ந்த 27 வயதான தாய் ஜெனிபர் பாரெட்டோ (Jennifer Barreto) மகுடம் சூடி உலகளாவிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
75 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல் முறைகடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மிஸ் யுனிவர்ஸ் அமைப்பு தனது விதிமுறைகளில் கொண்டுவந்த புரட்சிகர மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, திருமணமான பெண்களும் தாய்மார்களும் இப்போட்டியில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இந்த விதிமுறை மாற்றத்திற்குப் பிறகு, உலகின் 116 நாடுகளைச் சேர்ந்த போட்டியாளர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, ஒரு தாய் மற்றும் திருமணமான பெண் ‘பிரபஞ்ச அழகி’ பட்டத்தை வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும்.
யார் இந்த ஜெனிபர் பாரெட்டோ?
வெறும் அழகுப் போட்டியாளராக மட்டுமல்லாமல், கல்வியிலும் சமூகப் பணியிலும் சிறந்து விளங்குபவர் ஜெனிபர். திருமணமான இவருக்கு ‘பெனலோப்’ (Penelope) என்ற 7 வயது மகள் உள்ளார். உளவியல் (Psychology) மற்றும் சமூகப் பணி (Clinical Social Work) ஆகிய இரண்டு துறைகளில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற இவர், அமெரிக்கப் பாதுகாப்புத் துறையின் (US Department of Defense) இராணுவப் பிரிவில் தடுப்பு நிபுணராகப் (Prevention Specialist) பணியாற்றி வருகிறார். நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனத்திலும் இவர் தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
இறுதிச் சுற்றில் போட்டியாளர்களிடம், “இன்றைய உலகிற்குத் தலைவர்களிடமிருந்து தேவைப்படும் மிக முக்கியமான பண்பு எது?” எனக் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ஜெனிபர் அளித்த பதில் ஒட்டுமொத்த அரங்கையும் கரவொலியால் அதிர வைத்தது,
“இன்றைய உலகிற்குத் தேவை ‘பரிவுடன் (Empathy) வழிநடத்தும் தலைவர்கள்’. மற்றவர்களை எளிதில் விமர்சிக்கும் மற்றும் கேள்வி கேட்கும் ஒரு சமூகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், ஒரு உண்மையான தலைவர் தனது விழுமியங்களில் உறுதியாக நின்று, மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாகத் திகழ்ந்து, சமூகத்தின் தரத்தை உயர்த்த வேண்டும்.”
இந்த ஆழமான பதிலே அவருக்கு 3,150 வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட ‘தி ரேடியன்ஸ் ஆஃப் எடர்னல் லெகசி’ (The Radiance of Eternal Legacy) என்ற விலைமதிப்பற்ற மகுடத்தைப் பெற்றுத் தந்தது.
கடந்த ஆண்டு பட்டம் வென்ற மெக்சிகோவின் பாத்திமா போஷ் புதிய மகுடத்தை ஜெனிபருக்குச் சூட்டினார். இதன் மூலம் போர்ட்டோ ரிகோ நாடு 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது 6-வது பிரபஞ்ச அழகிப் பட்டத்தைச் சொந்த மண்ணிலேயே வென்றுள்ளது. இப்போட்டியில் டொமினிகன் குடியரசின் மெலிசா நுனேஸ் முதல் இரண்டாம் இடத்தையும், வெனிசுலாவின் கிளாரா வேகாஸ் இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தனர்.
வெற்றிக்குப் பிறகு நெகிழ்ச்சியுடன் பேசிய ஜெனிபர், “தாய்மை என்பது ஒரு பெண்ணின் கனவுகளுக்கும் இலட்சியங்களுக்கும் ஒருபோதும் தடையாக இருக்காது என்பதை இந்த வெற்றி நிரூபித்துள்ளது. குடும்பத்தின் ஆதரவும் திட்டமிடலும் இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்,” எனக் குறிப்பிட்டார். இவரது இந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்கு உலகெங்கிலும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் ரசிகர்களிடமிருந்து வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகின்றன.