ஈழத் தமிழர்களின் தேசிய வாழ்விலும் அரசியல் வரலாற்றிலும் ஆழமாகப் பதிந்த நவம்பர் 27ஆம் நாள் இன்று மாவீரர் நாளாகத் தமிழர் தாயகமெங்கும் நினைவுகூரப்படுகிறது. தமது மண்ணின் விடுதலைக்காகவும், மக்களின் அரசியல் உரிமைக்காகவும் போராடி உயிர்நீத்த மாவீரர்களை நினைவுகூரும் இந்த நாள், வெறுமனே இறந்தவர்களை நினைவுகூரும் நாளல்ல. ஒரு தேசிய இனம் தனது வரலாற்றையும், அரசியல் அடையாளத்தையும், விடுதலைக்கான வேட்கையையும் மீள உறுதிப்படுத்தும் நாளாகும்.
மாவீரர்கள் என்பவர்கள் ஈழத் தமிழர்களின் கூட்டு நினைவில் பதிந்திருக்கும் ஒரு தலைமுறையின் அடையாளம். அவர்கள் வாழ்ந்த காலமும், போராட்டமும், உயிர்க்கொடைகளும் ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் வரலாற்றிலிருந்து பிரித்துப் பார்க்க முடியாதவை. அவர்களின் நினைவுகள் ஒரு சமூகத்தின் மானத்தையும், தாயகத்தின் மீதான பற்றையும், உரிமைக்கான உறுதியையும் தலைமுறைகளுக்குக் கடத்துகின்றன.
2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் கடுமையான இராணுவக் கண்காணிப்புகளும், அரசியல் நெருக்கடிகளும், நினைவேந்தலுக்கு எதிரான தடைகளும் தொடர்ந்தபோதிலும் மாவீரர் நாள் நினைவுகள் தமிழர் தாயகத்தில் அழிக்கப்படவில்லை. துயிலுமில்லங்களைத் துப்புரவு செய்வது முதல் கல்லறைகளில் விளக்கேற்றுவது வரை மக்கள் தமது நினைவேந்தல் உரிமையைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டி வருகின்றனர். அண்மைய நாட்களில்கூட நினைவேந்தல் ஏற்பாடுகளுக்கு எதிரான பொலிஸாரின் தலையீடுகளும் அச்சுறுத்தல்களும் இந்த உரிமையின் மீதான நெருக்கடிகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
மாவீரர் துயிலுமில்லங்கள் வெறுமனே கல்லறைகள் அல்ல. அவை ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் வரலாற்றின் உயிருள்ள சாட்சியங்கள். அங்கே ஏற்றப்படும் ஒவ்வொரு தீபமும் ஒரு குடும்பத்தின் இழப்பையும், ஒரு சமூகத்தின் நினைவையும், இன்னும் தீர்க்கப்படாத தேசியப் பிரச்சினையையும் பேசுகின்றது.
மாவீரர்களை நினைவுகூர்வது அவர்களின் உயிர்க்கொடைகளை நினைவில் சுமப்பது மட்டுமல்ல; அவர்கள் வாழ்ந்த வரலாற்றுச் சூழலையும், ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் உரிமைகளையும், நீதிக்கான கோரிக்கைகளையும் தொடர்ந்து முன்னிறுத்துவதாகும்.
மாவீரர் நாள் என்பது தமிழர் மானம் காத்த நாள். நினைவுகளை அழிக்க முடியாது; ஒரு மக்களின் வரலாற்றையும் அவர்களின் உரிமைக்கான வேட்கையையும் அடக்குமுறைகளால் அழித்துவிட முடியாது.