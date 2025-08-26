WhatsApp
Tuesday, August 26, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!

written by இளவரசி
சில மாதங்களில் பிறந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்

ஜோதிடத்தின் படி, சில மாதங்களில் பிறந்த ஆண்கள் அனைவரையும் கவரும் தனித்துவ குணங்களைக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அவர்களின் வசீகரம், பொறுப்புணர்வு, அன்பு, நியாயம் ஆகியவை அவர்களை உண்மையான ஜென்டில்மேன்களாக மாற்றுகின்றன.

நவம்பர்

நவம்பர் மாதத்தில் பிறந்த ஆண்கள் வசீகரம், நியாயம் மற்றும் இராஜதந்திர குணங்களால் பிரபலமானவர்கள். பிறரை மதித்து, சமநிலையுடன் வாழ்வார்கள்.

ஏப்ரல்

ஏப்ரல் மாதத்தில் பிறந்த ஆண்கள் நம்பகத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் உறவில் அர்ப்பணிப்பு அதிகம். காதலில் உண்மையான ஆதரவாளர்கள்.

செப்டெம்பர்

செப்டெம்பர் மாதத்தில் பிறந்த ஆண்கள் இலட்சியம், ஒழுக்கம் மற்றும் தலைமைத்திறன் கொண்டவர்கள். உறவுகளில் நேர்மையும் விசுவாசமும் காக்கும் உண்மையான தலைவர்கள்.

மார்ச்

மார்ச் மாதத்தில் பிறந்த ஆண்கள் பச்சாதாபம், படைப்பாற்றல் மற்றும் உணர்ச்சி பூர்வ தன்மை அதிகம். காதலில் புரிதல் மற்றும் அன்பு நிறைந்தவர்கள்.

👉 மேற்படி 4 மாதங்களில் பிறந்த ஆண்கள், தங்கள் குணநலன்களால் அனைவரையும் கவரும் ஜென்டில்மேன்களாக விளங்குகிறார்கள்.

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

