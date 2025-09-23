WhatsApp
Tuesday, September 23, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி
துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்
by இளவரசி
காட்விக் விமான நிலையத்தில் £2.2 பில்லியன் செலவில் இரண்டாவது ஓடுபாதைக்கு...
by இளவரசி
சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா : சாப்டர் 1’...
by பூங்குன்றன்
விளையாட்டு அமைதியான போட்டியால் உலகை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் | சர்வதேச...
by பூங்குன்றன்
தங்காலையில் கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருட்கள், துப்பாக்கிகள் தொடர்பில் வெளியான தகவல்!
by பூங்குன்றன்
முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவை சந்தித்தார் ஹேஷா விதானகே எம்.பி
by பூங்குன்றன்
போலி நாணயத்தாளுடன் இளைஞன் கைது!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆன்மிகம் துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்

துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்

இந்து மதத்தில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விரதங்களில் ஒன்றாகும் நவராத்திரி விரதம்.

ஒன்பது நாட்கள் துர்கை தேவியின் ஒன்பது வடிவங்களுக்காக நடைபெறும் இந்த விரதம், இந்தாண்டு மகாளய அமாவாசைக்குப் பிறகு, செப்டம்பர் 22 அன்று தொடங்கி, ஒக்டோபர் 2 அன்று விஜயதசமியுடன் நிறைவடைகிறது.

வழக்கமாக 10 நாட்கள் மட்டுமே வரும் நவராத்திரி, இந்த ஆண்டு 11 நாட்கள் நீடிப்பதால், ஜோதிடர்கள் இதை மிகவும் சிறப்பானதாகக் கருதுகின்றனர்.

ஜோதிடக் கணிப்பின்படி, சிவபெருமானின் சரிபாதியான சக்தியான துர்கையின் அருளை சில ராசிக்காரர்கள் பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் எந்த சிரமத்தையும் தைரியமாக எதிர்கொண்டு, வெற்றி பெறக்கூடியவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். இப்போது அந்த 5 ராசிகளைப் பார்ப்போம்:

ரிஷபம்

ரிஷபம் சைலபுத்ரி மற்றும் மகாகௌரியின் வாகனமாக கருதப்படுகிறது. ஆகவே ரிஷப ராசிக்காரர்கள் துர்கையின் விருப்பமானவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர். இவர்கள் தலைமைத்துவ திறனில் சிறந்து விளங்குவார்கள். சவாலான சூழ்நிலைகளிலும் தைரியமாக நிலைத்து நிற்பார்கள். அஞ்சாமல் செயல்படுவது இவர்களின் மிகப்பெரிய குணமாகும்.

கடகம்

கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன். துர்கையின் மூன்றாவது வடிவமான சந்திரகாந்தாவின் நெற்றியில் சந்திரன் இருப்பதால், கடக ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் ஆசியைப் பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். இவர்கள் புத்திசாலிகள், கடின உழைப்பாளிகள், பொறுப்பானவர்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும் சரியான முடிவை எடுப்பதில் திறமைசாலிகள். தொண்டு மனப்பான்மையால், மற்றவர்களின் மனதை எளிதில் வெல்வார்கள்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசி துர்கையின் வாகனமான சிங்கத்தின் அடையாளம். எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் துர்கையின் சிறப்பு அருளைப் பெற்றவர்கள். இவர்கள் எப்போதும் ஆற்றல் மிகுந்தவர்களாகவும், அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவுடன் செயல்படுவார்களாகவும் கருதப்படுகின்றனர். நெருக்கடிகளிலும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு, தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.

கன்னி

பெண்கள் துர்கையின் சக்தியின் வெளிப்பாடாக கருதப்படுவதால், கன்னி ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் ஆசியைப் பெற்றவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர். திறமையுடன், உதவி மனப்பான்மையுடன் இருக்கும் இவர்கள், எந்த தடையையும் முறியடித்து வெற்றி பெறுவார்கள். சுறுசுறுப்பான, சென்சிடிவ்வான, மற்றவர்களின் நலனைக் கருதும் பண்புகள் இவர்களிடம் இருக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசியின் அடையாளமான வில், துர்கையின் கைகளில் உள்ளது. குரு பகவான் ஆட்சி செய்யும் இந்த ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் அருளைப் பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். எந்த சவாலையும் தைரியமாக எதிர்கொண்டு, சிறந்த தலைவர்களாக திகழ்வார்கள். கடின உழைப்பின் மூலம் தொழிலிலும் வாழ்க்கையிலும் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.

✨ இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்கள் துர்கை தேவியின் அருளால் எப்போதும் உற்சாகமாக, தைரியமாக, வெற்றியுடன் வாழ்வார்கள் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!

ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!

அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்

வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!

இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!

ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!

பிரபலமானவை

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

ஆன்மீகம்

ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!
by இளவரசி
அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்
by இளவரசி
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!
by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி

மகளிர்

வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மழைக்காலத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கணுமா?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!
by இளவரசி
புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி

சினிமா

சிவகார்த்திகேயன் வெளியிட்ட ரிஷப் ஷெட்டியின் ‘காந்தாரா : சாப்டர் 1’ முன்னோட்டம்

by பூங்குன்றன்
பல்டி மலையாள தமிழ் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கிறது
by பூங்குன்றன்
‘நல்லாயிரு போ’ Vs ‘ ..த்தா போன்னு விட்டுட்டேனே’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அதர்வா முரளி வெளியிட்ட ‘ரைட்’ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More