துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்

இந்து மதத்தில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விரதங்களில் ஒன்றாகும் நவராத்திரி விரதம்.
ஒன்பது நாட்கள் துர்கை தேவியின் ஒன்பது வடிவங்களுக்காக நடைபெறும் இந்த விரதம், இந்தாண்டு மகாளய அமாவாசைக்குப் பிறகு, செப்டம்பர் 22 அன்று தொடங்கி, ஒக்டோபர் 2 அன்று விஜயதசமியுடன் நிறைவடைகிறது.
வழக்கமாக 10 நாட்கள் மட்டுமே வரும் நவராத்திரி, இந்த ஆண்டு 11 நாட்கள் நீடிப்பதால், ஜோதிடர்கள் இதை மிகவும் சிறப்பானதாகக் கருதுகின்றனர்.
ஜோதிடக் கணிப்பின்படி, சிவபெருமானின் சரிபாதியான சக்தியான துர்கையின் அருளை சில ராசிக்காரர்கள் பெற்றுள்ளனர். இவர்கள் எந்த சிரமத்தையும் தைரியமாக எதிர்கொண்டு, வெற்றி பெறக்கூடியவர்களாக கருதப்படுகின்றனர். இப்போது அந்த 5 ராசிகளைப் பார்ப்போம்:
ரிஷபம்
ரிஷபம் சைலபுத்ரி மற்றும் மகாகௌரியின் வாகனமாக கருதப்படுகிறது. ஆகவே ரிஷப ராசிக்காரர்கள் துர்கையின் விருப்பமானவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர். இவர்கள் தலைமைத்துவ திறனில் சிறந்து விளங்குவார்கள். சவாலான சூழ்நிலைகளிலும் தைரியமாக நிலைத்து நிற்பார்கள். அஞ்சாமல் செயல்படுவது இவர்களின் மிகப்பெரிய குணமாகும்.
கடகம்
கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன். துர்கையின் மூன்றாவது வடிவமான சந்திரகாந்தாவின் நெற்றியில் சந்திரன் இருப்பதால், கடக ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் ஆசியைப் பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். இவர்கள் புத்திசாலிகள், கடின உழைப்பாளிகள், பொறுப்பானவர்கள். எந்த சூழ்நிலையிலும் சரியான முடிவை எடுப்பதில் திறமைசாலிகள். தொண்டு மனப்பான்மையால், மற்றவர்களின் மனதை எளிதில் வெல்வார்கள்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசி துர்கையின் வாகனமான சிங்கத்தின் அடையாளம். எனவே இந்த ராசிக்காரர்கள் துர்கையின் சிறப்பு அருளைப் பெற்றவர்கள். இவர்கள் எப்போதும் ஆற்றல் மிகுந்தவர்களாகவும், அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவுடன் செயல்படுவார்களாகவும் கருதப்படுகின்றனர். நெருக்கடிகளிலும் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டு, தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
கன்னி
பெண்கள் துர்கையின் சக்தியின் வெளிப்பாடாக கருதப்படுவதால், கன்னி ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் ஆசியைப் பெற்றவர்களாகக் கூறப்படுகின்றனர். திறமையுடன், உதவி மனப்பான்மையுடன் இருக்கும் இவர்கள், எந்த தடையையும் முறியடித்து வெற்றி பெறுவார்கள். சுறுசுறுப்பான, சென்சிடிவ்வான, மற்றவர்களின் நலனைக் கருதும் பண்புகள் இவர்களிடம் இருக்கும்.
தனுசு
தனுசு ராசியின் அடையாளமான வில், துர்கையின் கைகளில் உள்ளது. குரு பகவான் ஆட்சி செய்யும் இந்த ராசிக்காரர்களும் துர்கையின் அருளைப் பெற்றவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். எந்த சவாலையும் தைரியமாக எதிர்கொண்டு, சிறந்த தலைவர்களாக திகழ்வார்கள். கடின உழைப்பின் மூலம் தொழிலிலும் வாழ்க்கையிலும் தொடர்ந்து முன்னேற்றம் அடைவார்கள்.
✨ இந்த ஐந்து ராசிக்காரர்கள் துர்கை தேவியின் அருளால் எப்போதும் உற்சாகமாக, தைரியமாக, வெற்றியுடன் வாழ்வார்கள் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)