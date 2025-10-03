சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!

ஜோதிடத்தில் நீதிமான் என போற்றப்படுபவர் சனி பகவான். ஒருவரது கர்மத்துக்கேற்ப பலனை வழங்குபவர். இவர் ஒரு ராசியில் சுமார் 2½ ஆண்டுகள் தங்குவார்.
தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் 2027 வரை பயணிக்கிறார். இந்த காலத்தில், புதன் உட்பட பல கிரகங்களுடன் சேர்ந்து சிறப்பு யோகங்களை உருவாக்குவார்.
இந்நிலையில், இம்மாதம் ஒக்டோபர் 5 முதல் சனி மற்றும் புதன் சேர்ந்து ஷடாஷ்டக யோகம் உருவாக்கவுள்ளனர். இந்த யோகம் பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தாக்கம் செலுத்தும். குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மை பெறுவார்கள்.
ஷடாஷ்டக யோகம் என்றால் என்ன?
சனியும் புதனும் 150° கோணத்தில் இருப்பது.
இந்த நேரத்தில் புதன் துலாம் ராசியில் இருப்பார்.
இதன் பலன்கள் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்
மேஷம்
குடும்பத்துடன் இனிய நேரம் கழிப்பீர்கள்.
தேவையற்ற செலவுகள் குறையும், சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளில் நல்ல பலன்.
நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும்.
நிலுவை வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும்.
கடகம்
தடைபட்டு வந்த வேலைகள் நிறைவேறும்.
குடும்ப வாழ்க்கை சீராகும், பிரச்சனைகள் குறையும்.
தாயாருடன் உறவு வலுப்படும்.
வீட்டு சூழல் இனிமையாகும்.
சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்.
மனநலம் மற்றும் அமைதி மேம்படும்.
மீனம்
தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றி, லாபம் அதிகரிக்கும்.
நிதி நிலை உயர்வு.
நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் தீரும்.
உடல், மன ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
பணியிடத்தில் கண்ணியமும், செயல்திறனும் உயரும்.
அக்டோபர் 5 முதல் உற்சாகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வீர்கள்.
மொத்தத்தில் ஒக்டோபர் 5 முதல் உருவாகும் இந்த ஷடாஷ்டக யோகம், மேஷம், கடகம், மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் செழிப்பு, நிம்மதி, ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை தரவுள்ளது.
ஆனால், அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமையுடன் நடந்தால் வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)