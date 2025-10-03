WhatsApp
Friday, October 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
நவம்பரில் வெளியாகும் ஆதித்ய மாதவனின் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
2026 கால்பந்து உலகக் கிண்ணம் : வெளியிடப்பட்டது புதிய பந்து...
by பூங்குன்றன்
சிறுவர்கள் உடல்ரீதியாக தண்டிக்கப்படுதல் | அனுமதிக்கப்படவில்லை | ஹர்ஷன நாணயக்கார
by பூங்குன்றன்
தன்பாலீர்ப்பின சுற்றுலாப்பயணிகள் சர்ச்சைக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் !
by பூங்குன்றன்
இயக்கச்சியில் வெடிக்காத நிலையில் குண்டுகள்!
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் –...
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி

சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!

ஜோதிடத்தில் நீதிமான் என போற்றப்படுபவர் சனி பகவான். ஒருவரது கர்மத்துக்கேற்ப பலனை வழங்குபவர். இவர் ஒரு ராசியில் சுமார் 2½ ஆண்டுகள் தங்குவார்.

தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் 2027 வரை பயணிக்கிறார். இந்த காலத்தில், புதன் உட்பட பல கிரகங்களுடன் சேர்ந்து சிறப்பு யோகங்களை உருவாக்குவார்.

இந்நிலையில், இம்மாதம் ஒக்டோபர் 5 முதல் சனி மற்றும் புதன் சேர்ந்து ஷடாஷ்டக யோகம் உருவாக்கவுள்ளனர். இந்த யோகம் பல ராசிகளின் வாழ்க்கையில் தாக்கம் செலுத்தும். குறிப்பாக 3 ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மை பெறுவார்கள்.

ஷடாஷ்டக யோகம் என்றால் என்ன?

சனியும் புதனும் 150° கோணத்தில் இருப்பது.

இந்த நேரத்தில் புதன் துலாம் ராசியில் இருப்பார்.

இதன் பலன்கள் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிகள்

மேஷம்

குடும்பத்துடன் இனிய நேரம் கழிப்பீர்கள்.

தேவையற்ற செலவுகள் குறையும், சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.

மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளில் நல்ல பலன்.

நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும்.

நிலுவை வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும்.

கடகம்

தடைபட்டு வந்த வேலைகள் நிறைவேறும்.

குடும்ப வாழ்க்கை சீராகும், பிரச்சனைகள் குறையும்.

தாயாருடன் உறவு வலுப்படும்.

வீட்டு சூழல் இனிமையாகும்.

சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்.

மனநலம் மற்றும் அமைதி மேம்படும்.

மீனம்

தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் வெற்றி, லாபம் அதிகரிக்கும்.

நிதி நிலை உயர்வு.

நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் தீரும்.

உடல், மன ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

பணியிடத்தில் கண்ணியமும், செயல்திறனும் உயரும்.

அக்டோபர் 5 முதல் உற்சாகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வீர்கள்.

மொத்தத்தில் ஒக்டோபர் 5 முதல் உருவாகும் இந்த ஷடாஷ்டக யோகம், மேஷம், கடகம், மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் செழிப்பு, நிம்மதி, ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றை தரவுள்ளது.

ஆனால், அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். பொறுமையுடன் நடந்தால் வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

