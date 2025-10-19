தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?

தீபாவளி என்பது ஒளியும் ஆனந்தமும் நிறைந்த ஒரு திருநாள். இருள் நீங்கி ஒளி வெற்றி பெறும் நாள் எனக் கூறப்படும் இந்த நாளில், மக்கள் தங்கள் வீடுகளை விளக்குகளால் அலங்கரித்து, இனிப்புகள் பகிர்ந்து கொண்டாடுகின்றனர்.
ஆனால், தீபாவளி திருநாளின் ஆன்மீக அர்த்தம் — கடவுளை வணங்கி நல்வாழ்வை வேண்டுதல் என்பதில்தான் நிலைத்திருக்கிறது.
இப்போது பார்ப்போம் தீபாவளி நாளில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும் என்பதையும், அதன் பின்னணியையும்.
🌸 1. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தேவியை வணங்குதல்
தீபாவளி இரவு, பெரும்பாலான இந்துக்கள் மகாலட்சுமி பூஜை நடத்துவர்.
மகாலட்சுமி என்பது செல்வத்தின், வளத்தின், அமைதியின் மற்றும் ஆனந்தத்தின் கடவுள். தீபாவளி இரவில் அவர் பூமியில் வருவார் என்றும், சுத்தமான மனமும் சுத்தமான வீட்டும் உள்ளவர்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பார் என்றும் நம்பப்படுகிறது.
லட்சுமி பூஜைக்கு முக்கிய பொருட்கள்:
விளக்குகள் (தீபங்கள்)
குங்குமம், சந்தனம்
தாமரை மலர்
பழங்கள், இனிப்புகள்
நெய் விளக்குகள்
இந்த நாளில் மகாலட்சுமி மந்திரம், “ஓம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் லக்ஷ்மீ ப்யோ நம:” எனும் மந்திரத்தை ஜபிப்பது மிகச் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.
🕉️ 2. ஸ்ரீ கணேஷ பக்தி
ஏதேனும் ஒரு பூஜையை ஆரம்பிக்கும் முன் விநாயகரை வணங்குவது வழக்கம். தீபாவளி தினத்தில் லட்சுமி பூஜைக்கு முன்னதாக கணேஷனை வழிபடுவது அவசியம்.
அவர் தடைகள் நீக்குபவர் என நம்பப்படுகிறார்.
விநாயகர் பூஜைக்கு:
எலுமிச்சை விளக்கு ஏற்றுதல்
அகில பூ (மருதாணி பூ), துருவை இலையுடன் வழிபாடு
மோதகம் அல்லது லட்டு நிவேதனம்
⚔️ 3. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் நரகாசுர வதையும்
தீபாவளி தினத்தின் வரலாற்று பின்னணியில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நரகாசுரனை அழித்த நாளாக இது குறிப்பிடப்படுகிறது. அதனால் சில இடங்களில் தீபாவளி காலையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அபிஷேகம் செய்து, நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம். இது தீமையை அழித்து நல்லதை வளர்க்கும் குறியீடாக கருதப்படுகிறது.
🔥 4. தீப பூஜை மற்றும் முன்னோர்களை நினைவு
தீபாவளி இரவில் ஒளி ஏற்றி வணங்குவது ஒரு புனித சடங்கு. தீபம் — ஞானத்தின், சுத்தத்தின், நல்ல ஆற்றலின் அடையாளமாகும். சிலர் அந்த நாளில் முன்னோர்களை நினைத்து தீபம் ஏற்றி ஆயுஷ், ஆரோக்கியம், அமைதி வேண்டுகின்றனர்.
🌕 தீபாவளி வழிபாட்டின் முக்கியம்
தீபாவளி என்பது வெறும் பண்டிகை அல்ல, நம் வாழ்வில் நல்ல எண்ணங்களும், ஆன்மீக ஒளியும் பரவச் செய்யும் ஒரு நாள்.
அன்றைய தினம் வீட்டை சுத்தப்படுத்தி, தீபங்களை ஏற்றி, நமக்குள் உள்ள இருளை நீக்கி, நம்பிக்கையின் ஒளியை பரப்புவதே உண்மையான தீபாவளி வணக்கத்தின் நோக்கம்.
✨ தீபாவளி நாளில் மகாலட்சுமி, விநாயகர் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வணங்குவது மிகச் சிறந்ததாகும். அவர்களின் அருளால் செல்வம், ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆனந்தம் உங்கள் வாழ்வில் நிறைவாகட்டும்! ✨
✨ வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துகள்! ✨