கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?

இந்தியாவின் பல கோயில்களில், குறிப்பாக பழமையான கோயில்களில் உள்ள குளங்களில் நாணயங்களை வீசும் வழக்கம் இன்று வரை தொடர்கிறது. கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதல்கள் நிறைவேற வேண்டும், மனதில் நினைத்தது நடக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையுடன் குளத்தில் காசு வீசுகிறார்கள். இந்த செயல் ஒரு மூடநம்பிக்கையா, அல்லது இதற்குப் பின்னால் ஏதேனும் அறிவியல் காரணம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுகிறது.
பாரம்பரிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில், கோயில் குளம் என்பது தெய்வீக சக்தி நிறைந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. குளத்தில் காசு வீசுவது, தங்களின் ஆசைகளை கடவுளிடம் ஒப்படைக்கும் ஒரு குறியீட்டு செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மன அமைதி கிடைக்கும், வேண்டுதல் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கை உருவாகிறது. இந்த நம்பிக்கை தலைமுறை தலைமுறையாக கடந்து வந்ததால், பலர் கேள்வி கேட்காமல் இதனை பின்பற்றுகிறார்கள்.
அறிவியல் கோணத்தில் பார்க்கும்போது, காசு வீசுவதால் அதிசயம் நிகழும் என நிரூபிக்கப்படும் ஆதாரம் இல்லை. ஆனால், இதன் பின்னணியில் சில நடைமுறை காரணங்கள் இருந்ததாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். பழங்காலத்தில் கோயில் குளங்களில் தாமிரம் அல்லது செம்பு கலந்த நாணயங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. தாமிரத்திற்கு கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை இருப்பதாக அறிவியல் கூறுகிறது. இதனால் நீர் ஒரு அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்க உதவியிருக்கலாம். அதே நேரத்தில், மக்கள் குளத்தை புனிதமாகக் கருதி அழுக்குப்படுத்தாமல் பாதுகாப்பதற்கான மனநிலையும் இந்த வழக்கத்தின் மூலம் உருவானதாக கருதப்படுகிறது.
மேலும், உளவியல் ரீதியாகவும் இதற்கு ஒரு விளக்கம் உள்ளது. மனிதன் ஒரு ஆசையை மனதில் வைத்து ஒரு செயலைச் செய்யும் போது, அவனுக்கு நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கிறது. காசு வீசுவது போன்ற சின்னச் செயல்கள், மன அழுத்தத்தை குறைத்து, மனதிற்கு நிம்மதி தரும் ஒரு வழியாக செயல்படுகிறது. இந்த மனநிலை மாற்றமே பல நேரங்களில் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான முடிவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆனால், இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த வழக்கம் சில பிரச்சனைகளையும் உருவாக்குகிறது. இரும்பு அல்லது வேறு உலோக நாணயங்கள் அதிக அளவில் குளங்களில் வீசப்படுவதால் நீர் மாசுபடுகிறது. குளங்களை சுத்தம் செய்யும் பணியாளர்களுக்கும் சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதனால், பழமையான மரபுகளை அப்படியே பின்பற்றுவதற்குப் பதிலாக, அதன் உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தை புரிந்துகொண்டு நடைமுறைப்படுத்துவது அவசியமாகிறது.
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது முழுக்க முழுக்க மூடநம்பிக்கை என்று கூறிவிட முடியாது. அதே நேரத்தில், இது ஒரு அறிவியல் செயல்பாடாகவும் கருத முடியாது. இது நம்பிக்கை, உளவியல், பழங்கால நடைமுறை மற்றும் சமூக ஒழுங்கு ஆகியவை ஒன்றிணைந்த ஒரு பாரம்பரிய வழக்கம். மரபுகளை மதிப்பதோடு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு சிந்தித்து நடப்பதே இன்றைய காலத்தின் தேவையாகும்.