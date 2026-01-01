வீட்டில் இந்த 5 பொருட்கள் இருந்தால் குலதெய்வ அருள் சூழும்

குலதெய்வம் என்பது ஒரே ஒரு தெய்வம். அது தலைமுறை தலைமுறையாக குடும்பத்தை காக்கும் காவல் தெய்வமாக நம்பப்படுகிறது.
வாழ்க்கையில் வரும் தடைகள், நோய்கள், எதிர்பாராத பிரச்சனைகள்— இவற்றை முன்பே உணர்ந்து பாதுகாக்கும் சக்தியாக குலதெய்வம் போற்றப்படுகிறது.
முன்னோர்கள் சொல்லிய வழி ஒன்றே ஒன்று👇
எந்த நல்ல காரியத்தை தொடங்கினாலும், முதலில் குலதெய்வத்தை நினைக்க வேண்டும்.
அப்படி நினைவுடன், குலதெய்வ கோவிலிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் சில பொருட்கள்
வீட்டில் இருந்தால்,
அது “குலதெய்வம் நம்முடன் குடி வந்தது போல”
ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வை தரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
🔱 1️⃣ குலதெய்வம் கோவில் மண்
குலதெய்வ கோவிலின் பாதம் பட்ட மண்ணை
சிகப்பு அல்லது மஞ்சள் துணியில் கட்டி
வீட்டு வாசலில் அல்லது பூஜை அறையில் வைத்தால்,
கண் திருஷ்டி, தீய சக்திகள் விலகும் என்று நம்பப்படுகிறது.
👉 அடுத்த முறை கோவிலுக்கு செல்லும் போது
பழைய மண்ணை நீர்நிலையில் கரைத்து,
புதிய மண்ணை எடுத்துவர வேண்டும்.
🍋 2️⃣ குலதெய்வ எழுமிச்சை பழம்
குலதெய்வ சன்னதியில் அர்ச்சிக்கப்பட்ட
எழுமிச்சை பழத்தை
பூஜை அறை, படிப்பு அறை, தொழில் இடத்தில் வைத்தால்
மன அழுத்தம் குறைந்து,
காரியங்களில் தெளிவு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை.
🔥 3️⃣ தீமிதி சாம்பல் (இருந்தால்)
குலதெய்வ திருவிழாவில் தீமிதிக்கும் வழக்கம் இருந்தால்,
அந்த சாம்பலை எடுத்து வந்து
பூஜை அறையில் வைத்துக் கொள்ளலாம்.
👉 சிறிதளவு நெற்றியில் வைத்துக் கொள்வது
தடைகள் குறைய உதவும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.
🌿 4️⃣ குலதெய்வ சந்தனம்
குலதெய்வ சன்னதியில் அர்ச்சிக்கப்பட்ட சந்தனம்
வீட்டில் இருந்தால்,
தொழில் முன்னேற்றம்,
கல்வியில் தெளிவு,
வேலை தொடர்பான நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
💍 5️⃣ தாலி சரடு / மஞ்சள் கயிறு
குலதெய்வ சன்னதியில் அர்ச்சிக்கப்பட்ட
தாலி சரடை சுமங்கலி பெண்கள் அணிந்தால்,
குடும்ப ஒற்றுமை,
மன அமைதி,
திருமண வாழ்வில் இனிமை அதிகரிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.
🪔 குலதெய்வ வழிபாட்டில் கவனிக்க வேண்டியது
அகல் விளக்கே ஏற்ற வேண்டும்
நெய் / நல்லெண்ணெய் / இழுப்பை எண்ணெய் பயன்படுத்தலாம்
அகலுக்கு மஞ்சள், குங்குமம் இட்டு தீபம் ஏற்றுவது சிறப்பு
🌸 இந்த பொருட்கள்
மாயாஜாலம் அல்ல.
ஆனால்,
நம்பிக்கை + பாரம்பரியம் + மன ஒற்றுமை
இந்த மூன்றும் சேர்ந்தால்
வாழ்க்கையில் அமைதி பிறக்கும் என்பது முன்னோர் அனுபவம்.