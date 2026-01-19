WhatsApp
Tuesday, January 20, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?

written by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?

தூக்கம் என்பது மனித வாழ்க்கையில் இயற்கை அளித்த மிக முக்கியமான அருளாகும். அது வெறும் உடல் ஓய்வை மட்டுமல்ல, மன நிம்மதி, உணர்ச்சி சமநிலை மற்றும் உள்ளார்ந்த ஆற்றலை மீட்டெடுக்கும் சக்தியையும் கொண்டுள்ளது. மனஅழுத்தம், மனச்சோர்வு, உடல் களைப்பு போன்ற பல பிரச்சனைகளுக்கு தூக்கமே சிறந்த மருந்தாக இருக்கும்.

ஆனால், தூக்கம் தேவைக்கு அதிகமாகும்போது, அது சிலருக்கு சோம்பேறித்தன்மை, செயல்திறன் குறைவு மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் சில ராசிகளில் பிறந்தவர்கள் இயல்பாகவே அதிக ஓய்வும் தூக்கமும் தேவைப்படுபவர்களாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த ராசிக்காரர்கள் தூக்கத்தை ஒரு பழக்கமாக அல்ல, தங்களின் மனநலம் மற்றும் உணர்ச்சி சமநிலையின் அத்தியாவசிய அங்கமாகவே பார்க்கிறார்கள். அவர்களின் ஆளுமை, சிந்தனை முறை மற்றும் அவர்களை ஆளும் கிரகங்களின் தாக்கம் ஆகியவை, தூக்கத்திற்கும் ஓய்விற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கச் செய்கின்றன. இப்போது, தூக்கத்தை அதிகம் விரும்பும் மற்றும் சோம்பேறியாகத் தோன்றக்கூடிய அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் நிலைத்தன்மை, பாதுகாப்பு மற்றும் வசதியை விரும்பும் யதார்த்தமான சிந்தனையுடையவர்கள். வாழ்க்கையில் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும், அவை அவர்களுக்கு மனஅமைதியும் உடல் சௌகரியமும் அளிக்க வேண்டும் என்பதே இவர்களின் அடிப்படை விருப்பம்.

தூக்கத்தைப் பொறுத்தவரை, அது அவர்களுக்கு வெறும் ஓய்வு அல்ல; வாழ்க்கையின் இன்பங்களை அனுபவிக்கும் ஒரு முக்கியமான வழியாகும். நல்ல உணவு, மென்மையான படுக்கை, அமைதியான சூழல் ஆகியவை இருந்தால், நீண்ட நேரம் தூங்குவதில் இவர்களுக்கு எந்த தயக்கமும் இருக்காது.

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் முழுமையாக ஓய்வெடுத்த பிறகே செயல்பட விரும்புவார்கள். அதனால், அவர்கள் சோம்பேறியாக இருப்பது போல பிறருக்கு தோன்றினாலும், உண்மையில் அது தங்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் ஒரு வழியாகவே இருக்கும்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த உணர்ச்சி ஆழம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் தங்களின் மனநிலையுடனும் உணர்வுகளுடனும் நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டிருப்பார்கள். வெளி உலகின் அழுத்தங்கள், உறவுச் சிக்கல்கள் அல்லது மன வேதனைகள் ஆகியவற்றால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் இவர்கள்.

இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், தூக்கம் அவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக மாறுகிறது. அவர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகளிலிருந்து தற்காலிகமாக விலகிக்கொள்ள தூக்கத்தை ஒரு தஞ்சமாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.

அமைதியான, பாதுகாப்பான மற்றும் அரவணைப்பான சூழலில் தூங்க வேண்டும் என்பதே கடக ராசிக்காரர்களின் விருப்பம். நல்ல தூக்கம் கிடைத்தால் மட்டுமே அவர்கள் மனதளவில் சமநிலையுடன் இருந்து, பிறருடன் அன்பாக பழக முடியும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெளிப்படையாகச் செயலில் சுறுசுறுப்பாகவும், சமூக நிகழ்வுகளில் முன்னிலையில் நிற்பவர்களாகவும் தோன்றினாலும், உள்ளார்ந்த ரீதியில் அவர்களுக்கு ஓய்வும் உணர்ச்சி சமநிலையும் மிகவும் அவசியமாக இருக்கும்.

அவர்கள் வாழ்க்கையில் சமநிலை குலைந்ததாக உணரும்போது, அல்லது சமூக மற்றும் அறிவுசார் அழுத்தங்கள் அதிகரிக்கும்போது, உடனடியாக அது அவர்களின் தூக்கத்தின்மேல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில் அதிக தூக்கம் அவர்களுக்கு ஏற்படலாம்.

உறவுகளில் சிக்கல்கள், வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் அல்லது மன உளைச்சல் போன்றவை ஏற்பட்டால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள தூக்கத்தை ஒரு வழியாகப் பயன்படுத்துவார்கள். இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் மனத்திற்கும் உடலிற்கும் தேவையான சமநிலையை மீண்டும் பெற முயற்சிப்பார்கள்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்கள் சாகசம், பயணம் மற்றும் புதிய அனுபவங்களை விரும்பும் உற்சாகமான இயல்புடையவர்கள். எப்போதும் இயக்கத்தில் இருக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறை, அவர்களை உடலளவிலும் மனதளவிலும் அதிகமாக சோர்வடையச் செய்யக்கூடும்.

அதிக ஆற்றலுடன் செயல்படுவதால், மற்ற ராசிக்காரர்களை விட இவர்களுக்கு ஓய்வும் தூக்கமும் அதிகமாக தேவைப்படும். நீண்ட பயணம், சாகச விளையாட்டுகள் அல்லது தீவிரமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ட பிறகு, அவர்கள் முழுமையான ஓய்வை நாடுவார்கள்.

முறையான தூக்க பழக்கம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. அது அவர்களை மீண்டும் புத்துணர்ச்சியுடன் ஆக்கி, அடுத்த சாகசத்திற்குத் தயாராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. போதிய தூக்கம் இல்லையெனில், இவர்களின் உற்சாகம் விரைவில் குறையக்கூடும்.

இந்த ராசிக்காரர்கள் அனைவருக்கும் தூக்கம் என்பது சோம்பேறித்தனத்தின் அடையாளம் அல்ல. அது அவர்களின் ஆளுமை, உணர்ச்சி தேவைகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறையின் பிரதிபலிப்பாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

