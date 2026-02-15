WhatsApp
Sunday, February 15, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்

மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்

written by இளவரசி
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்

இந்துக்களின் முக்கியப் பண்டிகையான மகா சிவராத்திரி இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15 அன்று பக்தர்களால் பக்தி உணர்வுடன் அனுசரிக்கப்படுகிறது. சிவபெருமானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த புனித நாளில் அவரை வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஈசனின் அருளைப் பெற்று வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் வெற்றி பெறும் தருணமாக இந்த நாள் பார்க்கப்படுகிறது.

புராண நம்பிக்கைகளின்படி, சில குறிப்பிட்ட பொருட்களால் சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டால் தடைகள் நீங்கி அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என்று கூறப்படுகிறது.

சிவலிங்கத்திற்கு கங்கை நீர் மற்றும் பச்சை பாலை வைத்து அபிஷேகம் செய்வது மிகவும் மங்களகரமானதாக கருதப்படுகிறது. இது மன அமைதியை அளித்து குடும்பத்தில் செழிப்பை வளர்க்கும் என நம்பப்படுகிறது. தொடர்ந்து தடைகள் அல்லது நிதி சிக்கல்கள் இருப்பவர்கள் இந்த கலவையால் அபிஷேகம் செய்வது நல்ல பலனை தரும் என்று கூறப்படுகிறது.

மூன்று இலைகளைக் கொண்ட வில்வ இலை சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிரியமானதாக கருதப்படுகிறது. இலைகள் கிழியாமல் முழுமையாக அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும். வில்வ இலையால் வழிபடுவது நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும், இழந்த பணத்தை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பையும் தரும் என நம்பிக்கை உள்ளது. தொழில் வளர்ச்சிக்கும் பதவி உயர்விற்கும் இது சாதகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

அதேபோல் உடையாத அரிசியை சிவபெருமானுக்கு சமர்ப்பிப்பது நிதி முன்னேற்றத்திற்கும் வணிக வெற்றிக்கும் உதவும் என நம்பப்படுகிறது. இது வாழ்க்கையில் வறுமையை நீக்கி பணவரவை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று புராணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

சிவபெருமானுக்கு தேன் காணிக்கையாக அளிப்பது வாழ்க்கையில் இனிமை மற்றும் செழிப்பை அதிகரிக்கும் என்று பக்தர்கள் நம்புகின்றனர். கடன் சுமை அல்லது வணிக இழப்புகள் சந்திக்கும் நபர்கள் மகா சிவராத்திரி நாளில் தேனுடன் வழிபடுவது நல்ல பலனை தரும் என கூறப்படுகிறது. இது சமூக மரியாதையையும் உயர்த்தும் என நம்பிக்கை உள்ளது.

மேலும் கரும்புச்சாறால் சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்வதும் நிதி முன்னேற்றத்திற்கான சிறந்த வழியாக கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக கடனிலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்கள் மகா சிவராத்திரி இரவில் இதனை செய்வது வீட்டில் செல்வ வளம் பெருக உதவும் என்று பக்தி மரபுகள் கூறுகின்றன.

⚠️ கவனிக்க: மேலே உள்ள தகவல்கள் மத நம்பிக்கைகள் மற்றும் புராணக் குறிப்புகளின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டவை.

இளவரசி

