இன்றைய ராசிபலன் 22 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்களை இன்று தோல்வி துரத்தப்போகிறதாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி கிரகங்களின் இயக்கம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், உடல்நலம் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை போன்றவற்றில் இவை நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.
அந்த வகையில், 2026 மே 22 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாள்? யார் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். இதனால் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் குழப்பம் ஏற்படலாம். இன்று பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு சிறிய பயணம் ஏற்படலாம். நிதிநிலை மட்டும் சற்றே சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று பண விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும். செலவுகள் அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். காதல் உறவில் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் போகலாம். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்த நேரிடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்பத்தில் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.
பண விஷயங்களில் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கோபத்தை சந்திக்க நேரிடலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் பெற கடின உழைப்பு தேவைப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செலவுகள் அதிகரிக்கும் நாள். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் நிதி நெருக்கடி உருவாகலாம்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. வணிகர்களுக்கு பெரிய ஒப்பந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். நாளின் பிற்பகுதியில் பணவரவும் கிடைக்கக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக சில முக்கிய வேலைகள் பாதிக்கப்படலாம்.
கூட்டு வியாபாரம் செய்பவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையின் உடல்நிலை சற்று பாதிக்கப்படலாம். மருத்துவ செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மன அழுத்தம் காரணமாக உடல்நலம் பலவீனமடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிம்மதியான நாள். பணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக முடிவடையலாம்.
வேலையில் வெற்றி பெற கடின உழைப்பு அவசியம். தொழிலை விரிவுபடுத்த நினைப்பவர்களுக்கு நெருங்கியவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தினரின் அன்பும் ஆதரவும் மனநிறைவை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் சில தடைகள் ஏற்படலாம்.
வணிகத்தில் முக்கிய பணிகள் தடைபடலாம். அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் அணுகுமுறை உங்களை வருத்தப்படுத்தலாம். மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அதிகரிக்கலாம். தேவையற்ற ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
பண விஷயங்களில் கவனம் அவசியம். உங்கள் நிதி திட்டங்களை மற்றவர்களிடம் பகிர வேண்டாம். அலுவலகத்தில் தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்க்கவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் உறவு மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாள். புதிய வேலை அல்லது தொழில் முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.
வாழ்க்கைத்துணையின் சாதனைகள் உங்களுக்கு பெருமையைத் தரும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் மூலம் நிதி பிரச்சனைகளில் இருந்து வெளியே வர முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்பத்தில் பழைய பிரச்சனைகள் மீண்டும் தலைதூக்கக்கூடும். இதனால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
செலவுகள் அதிகரிக்கும். பழைய கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் அவசியம். அதிக வேலை அழுத்தத்தை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை காரணமாக வெளியூர் செல்ல வேண்டியிருக்கும். நீண்ட கால முயற்சிகளுக்கு இன்று நல்ல பலன் கிடைக்கலாம்.
வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் திட்டமிட்ட பணிகள் வெற்றிகரமாக முடியும். திடீர் நல்ல செய்திகள் மன மகிழ்ச்சியை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் நிறைந்த நாள். வேலை அல்லது தொழில் காரணமாக நீண்ட பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
பயணங்களில் பாதுகாப்பில் கவனம் அவசியம். வணிகத்திற்கு நிதி உதவி தேவைப்படலாம். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று தோல்வி துரத்தக்கூடிய 4 ராசிகள்
மேஷம்
ரிஷபம்
துலாம்
மகரம்
இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று கோபம், செலவு மற்றும் முடிவெடுப்புகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.