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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 27 ஜூலை 202: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஅழுத்தத்தை சந்திக்கலாம்!

இன்றைய ராசிபலன் 27 ஜூலை 202: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஅழுத்தத்தை சந்திக்கலாம்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 27 ஜூலை 202: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் மனஅழுத்தத்தை சந்திக்கலாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் அமைப்பு ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில், வியாபாரம், நிதி, குடும்பம், கல்வி, உடல்நலம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் இந்த கிரகநிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிட நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

அந்த வகையில், 2026 ஜூலை 27 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது? யார் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது? குறிப்பாக கன்னி, மேஷம், விருச்சிகம் மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் இன்று மனஅழுத்தம் மற்றும் கவனக்குறைவால் சிக்கல்களை சந்திக்கக்கூடும் என ஜோதிட கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்போது 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய பலன்களை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

இன்று மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சற்று சவாலான நாளாக அமையக்கூடும். அவசரமாக பணிகளை முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். இதனால் சிறிய தவறுகளும் பெரிய பிரச்சினைகளாக மாற வாய்ப்புள்ளது. பிறரிடம் ஒப்படைத்த வேலைகள் எதிர்பார்த்தபடி நிறைவேறாமல் போகலாம்.

குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் நட்பு வட்டம் குறித்து கவனம் செலுத்துவது அவசியம். நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் தேவையற்ற கடன்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அமைதியாகவும் பொறுமையாகவும் செயல்பட்டால் சிக்கல்களை சமாளிக்க முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

இன்று நீங்கள் திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும் நாள். வீட்டிற்கு உறவினர்கள் அல்லது விருந்தினர்கள் வருவதால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம்.

பணியிடத்தில் சிலரின் பேச்சு மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். இருப்பினும் நண்பர்களின் ஆலோசனை உங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதலாக அமையும். வதந்திகளை நம்பாமலும் பரப்பாமலும் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மிதுனம்

இன்று உடல்நலத்தில் அதிக அக்கறை செலுத்த வேண்டிய நாள். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு நன்கு சிந்தித்து செயல்படுங்கள். சிலர் உங்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்கலாம் என்பதால் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம்.

குடும்பத்தில் புதிய உறுப்பினரின் வருகை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும். உணவு பழக்கத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கடகம்

இன்று உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் லாபகரமாக அமையக்கூடும்.

வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் உடல்நலத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். வேலைகளை தள்ளிப்போடாமல் முடித்தால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவீர்கள். நல்ல செய்திகள் தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பும் உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றமான நாளாக இருக்கும். ஆரோக்கியமான உணவு முறையை பின்பற்றுவது அவசியம். தேவையற்ற செலவுகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் நிதி மேலாண்மையில் கவனம் தேவை.

நண்பர்களுடன் பேசும் போது வார்த்தைகளில் நிதானம் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. தவறான புரிதல்களை தவிர்க்க முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி

இன்று கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு மனஅழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் நாள். வியாபாரத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் காணப்படுவதால் சில சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வேலைகளில் பிஸியாக இருப்பார்கள்.

தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். சட்டம் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம். வீட்டை பராமரிப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

துலாம்

இன்று புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க மிகவும் சிறந்த நாள். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். நீண்ட தூர பயணங்கள் நல்ல பலன்களைத் தரக்கூடும்.

பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நாள் முழுவதும் உற்சாகமும் நேர்மறை எண்ணங்களும் மேலோங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

விருச்சிகம்

இன்று பயணங்களில் மிகுந்த கவனம் தேவை. குறிப்பாக வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் பாதுகாப்பை அலட்சியம் செய்யக்கூடாது. முக்கியமான சில வேலைகள் தாமதமடைவதால் மனவருத்தம் ஏற்படலாம்.

நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் பெரிய முதலீடுகளை தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

தனுசு

இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும் முக்கிய பொறுப்புகளை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்று நிறைவேறலாம். வெளிநாட்டில் கல்வி கற்க முயற்சிக்கும் மாணவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மனதில் கவலைகள் அதிகரிக்கலாம். வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களின் அழுத்தம் காணப்படும்.

நிதி நிலைமை சற்று பாதிக்கப்படக்கூடும். பழைய முதலீடுகள் எதிர்பார்த்த பலனை தராமல் போகலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். எந்த முடிவையும் அவசரப்படாமல் எடுப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

கும்பம்

இன்று கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த பணிகள் மீண்டும் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நிறைவேறலாம்.

நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களின் ஒத்துழைப்பு புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். நிதி நிலை முன்னேற்றம் அடையும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகளுக்கும் நல்ல காலமாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு பணம் கடன் கொடுப்பதில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். முக்கிய வேலைகளை தாமதப்படுத்தாமல் முடிக்க முயற்சிக்கவும்.

எந்த முடிவையும் நிதானமாக எடுத்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். வீட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வரக்கூடும். அரசாங்க வேலைக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் முயற்சியை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

இன்றைய முக்கிய ராசிகள்

இன்றைய கிரகநிலைகளின்படி கன்னி, மேஷம், விருச்சிகம் மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் மனஅழுத்தம், வேலைப்பளு மற்றும் நிதி தொடர்பான சவால்களை சந்திக்கக்கூடும். அதே நேரத்தில் துலாம், கும்பம், ரிஷபம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நாள் என ஜோதிட பலன்கள் தெரிவிக்கின்றன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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