வீட்டில் எளிதாகக் கிடைக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை வைத்து மணமணக்கும், காரசாரமான குழம்பு செய்யலாம். குறிப்பாக சூடான சாதம், இட்லி, தோசை ஆகியவற்றுடன் சேர்த்துச் சாப்பிடும்போது இதன் சுவை அட்டகாசமாக இருக்கும். புளிப்பும் காரமும் கலந்து நாவூற வைக்கும் சின்ன வெங்காயம் குழம்பை எப்படிச் செய்வது என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
சின்ன வெங்காயம் – 20 முதல் 25
தக்காளி – 1
புளி – சிறிய எலுமிச்சை அளவு
பூண்டு – 5 பல்
மிளகாய்த்தூள் – 1½ தேக்கரண்டி
மல்லித்தூள் – 2 தேக்கரண்டி
மஞ்சள்தூள் – ¼ தேக்கரண்டி
சாம்பார் தூள் – 1 தேக்கரண்டி
கடுகு – ½ தேக்கரண்டி
வெந்தயம் – ¼ தேக்கரண்டி
சீரகம் – ½ தேக்கரண்டி
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
நல்லெண்ணெய் – 3 தேக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
செய்முறை
முதலில் சின்ன வெங்காயத்தின் தோலை நீக்கி சுத்தம் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும். புளியை வெதுவெதுப்பான நீரில் ஊறவைத்து கரைத்து புளித்தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, வெந்தயம், சீரகம் சேர்த்துத் தாளிக்கவும். பின்னர் கறிவேப்பிலை, பூண்டு மற்றும் சின்ன வெங்காயத்தைச் சேர்த்து நன்றாக வதக்கவும்.
வெங்காயம் லேசாக பொன்னிறமாக மாறியதும் நறுக்கிய தக்காளியைச் சேர்த்து மசியும் வரை வதக்கவும். அடுத்து மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள்தூள், சாம்பார் தூள் மற்றும் தேவையான உப்பைச் சேர்த்து குறைந்த தீயில் கிளறவும்.
இப்போது கரைத்து வைத்துள்ள புளித்தண்ணீரை ஊற்றி, தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கவும். கடாயை மூடி மிதமான தீயில் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை கொதிக்கவிடவும்.
குழம்பில் உள்ள எண்ணெய் மேலே பிரிந்து வந்து, வெங்காயம் நன்றாக வெந்து குழம்பு கெட்டியாகத் தொடங்கியதும் அடுப்பை அணைத்துவிடலாம்.
சுவையான சின்ன வெங்காயம் குழம்பு தயார்!
சுவையை அதிகரிக்கும் சில குறிப்புகள்
சின்ன வெங்காயத்தை அவசரப்படாமல் நன்றாக வதக்குவது குழம்புக்கு கூடுதல் சுவையைத் தரும். நல்லெண்ணெய் பயன்படுத்தினால் பாரம்பரிய மணம் கிடைக்கும். குழம்பு மிகவும் புளிப்பாக இருந்தால் சிறிதளவு வெல்லம் சேர்க்கலாம். குழம்பைச் செய்த உடனே சாப்பிடுவதைவிட சிறிது நேரம் கழித்துச் சாப்பிட்டால் மசாலாவின் சுவை நன்றாக ஊறியிருக்கும்.
இந்தக் குழம்பை சூடான சாதம், அப்பளம், உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அல்லது இட்லியுடன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டுப் பாருங்கள். நிச்சயம் வீட்டில் அனைவருக்கும் பிடிக்கும்!