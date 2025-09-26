ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக குமார் சங்கக்கார ?

இலங்கை அணியின் முன்னாள் துடுப்பாட்ட ஜாம்பவானும், கிரிக்கெட் உலகின் மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவருமான குமார் சங்கக்கார, இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) தொடரில் ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் (Rajasthan Royals) அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக (Head Coach) மீண்டும் பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் அணியின் கிரிக்கெட் நடவடிக்கைகளின் தலைவராக (Director of Cricket) தற்போது சங்கக்கார செயல்பட்டு வருகிறார். அணி நிர்வாகம் அண்மையில் மேற்கொண்ட அறிவிப்பின்படி, அவர் தனது தற்போதைய பொறுப்புடன் சேர்த்து, அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராகவும் (Head Coach) செயல்பட உள்ளார்.
சங்கக்காரவின் வழிகாட்டுதலில் ராஜஸ்தான் ரோயல்ஸ் அணி, கடந்த சில ஆண்டுகளாகச் சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் கண்டுள்ளதுடன், 2022 ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டி வரையிலும் முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
அணியின் இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், நிர்வாகத் தலைவராகவும் இருந்து வரும் சங்கக்கார, இப்போது தலைமைப் பயிற்சியாளராகவும் களமிறங்குவது, அணிக்கு மேலும் பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.