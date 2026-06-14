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Home செய்திகள் நடப்பு சம்பியன் நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது மே. தீவுகள் | ஸ்கொட்லாந்துக்கு வரலாற்று வெற்றி

நடப்பு சம்பியன் நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது மே. தீவுகள் | ஸ்கொட்லாந்துக்கு வரலாற்று வெற்றி

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
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இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்றுவரும் பத்தாவது ஐசிசி மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் அத்தியாயத்தின் நேற்றைய போட்டிகளில் நடப்பு சம்பியன் நியூஸிலாந்தை மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீழ்த்தியது. ஸ்கொட்லாந்து வரலாற்று வெற்றியையும் அவுஸ்திரேலியா இலகுவான வெற்றியையும் ஈட்டின.

நடப்பு சம்பியன்  நியூஸிலாந்தை மே.தீவுகள் வெற்றிகொண்டது

சவுத்ஹாம்ப்டன், ரோஸ் பௌல் விளையாட்டரங்கில் நேற்று நடைபெற்ற மிகவும் பரபரப்பான  குழு 2க்கான  மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ண போட்டியில் நடப்பு சம்பியன் நியூஸிலாந்தை ஒரு பந்து மீதம் இருக்க 7 விக்கெட்களால் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வெற்றிகொண்டது.

ஆலியா அலின் துல்லியமாக பந்துவீசி பதிவுசெய்த 4 விக்கெட் குவியல், ஷேர்மெய்ன் கெம்பெல் பெற்ற ஆட்டம் இழக்காத அரைச் சதம் என்பன மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றின.

எண்ணிக்கை சுருக்கம்

நியூஸிலாந்து 20 ஓவர்களில் 162 – 6 விக். (ப்றூக் ஹாலிடே 40, இஸபெல்லா கேஸ் 39, மெடி க்றீன் 35 ஆ.இ., ஆலியா  அலின் 27 – 4 விக்.)

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 19.5 ஓவர்களில் 163 – 3 விக். (ஷேர்மெய்ன் கெம்பெல் 90 ஆ.இ., ஹேலி மெத்யூஸ் 48, ஜெஸ் கேர் 17 – 2 விக்.)

ஆட்டநாயகி: ஷேர்மெய்ன் கெம்பெல்.

ஸ்கொட்லாந்துக்கு வரலாற்று வெற்றி

ப்றைஸ் சகோதரிகள் அபாரம்

அயர்லாந்துக்கு எதிராக மென்செஸ்டர் ஓல்ட் ட்ரஃபர்ட் விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற குழு 2க்கான மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் ஸ்கொட்லாந்து 40 ஓட்டங்களால் வெற்றியீட்டியது.

மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் ஸ்கொட்லாந்து ஈட்டிய முதலாவது வெற்றி இதுவாகும்.

ப்றைஸ்   சகோதரிகளான அணித் தலைவி கெத்ரினின் சகலதுறை ஆட்டமும்  சாராவின் சிறந்த துடுப்பாட்டமும் ஸ்கொட்லாந்தை வெற்றி அடையச் செய்தன.

கெத்ரின், சாரா ஆகிய இருவரும் 3ஆவது விக்கெட்டில் பெறுமதிமிக்க 106 ஓட்டங்களைப் பகிர்ந்தனர்.

எண்ணிக்கை சுருக்கம்

ஸ்கொட்லாந்து 20 ஓவர்களில் 161 – 5 விக். (கெத்ரின் ப்றைஸ் 60, சாரா ப்றைஸ் 49, ஆவா கெனிங் 27 – 3 விக்.)

அயர்லாந்து 19.1 ஓவர்களில் சகலரும் ஆட்டம் இழந்து 121 (அமி ஹன்டர் 39, ஓரியா ப்ரெண்டகாஸ்ட் 33, கேர்ஸ்டி கோர்டன் 16 – 3 விக்.,கெத்தரின் ப்ரேஸர் 19 – 3 விக்., கெத்ரின் ப்றைஸ் 19 – 2 விக்.)

ஆட்டநாயகி: கெத்ரின் ப்றைஸ்

அவுஸ்திரேலியா வெற்றி

மென்ச்செஸ்டர் ஓல்ட் ட்ரஃபர்ட் விளையாட்டரங்கில் நேற்று நடைபெற்ற தென் ஆபிரிக்காவுக்கு எதிரான குழு 1க்கான மகளிர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் முன்னாள் சம்பியன் அவுஸ்திரேலியா 65 ஓட்டங்களால் மிக இலகுவாக வெற்றியீட்டியது.

ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் பெற்ற அரைச் சதம், ஜோர்ஜியா வெயாஹாமின் சகலதுறை ஆட்டம் சொஃபி மொலிநொக்ஸின் துல்லியமான பந்துவீச்சு என்பன அவுஸ்திரேலியாவை மிக இலகுவாக வெற்றி அடையச் செய்தன.

எண்ணிக்கை சுருக்கம்

அவுஸ்திரேலியா 20 ஓவர்களில் 172 – 8 விக். (ஃபோப் லிச்ஃபீல்ட் 50, எலிஸ் பெரி 36, ஜோர்ஜியா வெயாஹாம் 32, நொன்குலுலேக்கோ மிலாபா 22 – 2 விக்., அயாபொங்கா காக்கா 33 – 2 விக்., நாடின் டி க்ளார்க் 35 – 2 விக்.)

ஆட்டநாயகி ஜோர்ஜியா வெயாஹாம்.

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பூங்குன்றன்

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