எம்பாப்பேயின் பெனல்டி கோலின் பலனாக கால் இறுதியில் விளையாட பிரான்ஸ் தகுதி

WhatsApp
Sunday, July 5, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
பத்துக்கும் மேற்பட்ட வேடங்களில் நடிக்கும் யோகி பாபு
by பூங்குன்றன்
எம்பாப்பேயின் பெனல்டி கோலின் பலனாக கால் இறுதியில் விளையாட பிரான்ஸ்...
by பூங்குன்றன்
கேப்பாபுலவு மக்களின் பூர்வீக காணிகளை விடுவிக்கக் கோரி 12வது நாளாக...
by பூங்குன்றன்
சட்டவிரோத மதுபான வர்த்தகம் | பெண்ணொருவர் போதைப்பொருளுடன் கைது
by பூங்குன்றன்
நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில் கலவரம் | 2 கைதிகள் உயிரிழப்பு |...
by பூங்குன்றன்
இளவரசர் ஹாரியின் இங்கிலாந்து பயணத்தில் மேகன் மற்றும் குழந்தைகள் வரப்போவதில்லை!
by இளவரசி
நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஏன் நடுத்தர வர்க்கத்தினராகவே உள்ளனர்?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் எம்பாப்பேயின் பெனல்டி கோலின் பலனாக கால் இறுதியில் விளையாட பிரான்ஸ் தகுதி

எம்பாப்பேயின் பெனல்டி கோலின் பலனாக கால் இறுதியில் விளையாட பிரான்ஸ் தகுதி

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

பிலடெல்பியா விளையாட்டரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பரகுவேக்கும் பிரான்ஸுக்கும் இடையிலான மிகவும் பரபரப்பான பீபா உலகக் கிண்ண 16 அணிகள் சுற்று போட்டியில் கிலியான் எம்பாப்பே போட்ட பெனல்டி கோல் மூலம் 1 – 0 என்ற கோல் வித்தியாசத்தில் பிரான்ஸ் மிகவும் இறுக்கமான வெற்றியை ஈட்டியது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் முன்னாள் சம்பியன் பிரான்ஸ் கால் இறுதிக்கு முன்னேறியதுடன் கால் இறுதியில் மோரோக்கோவை எதிர்வரும் 9ஆம் திகதி சந்திக்கவுள்ளது.

முன்னாள் சம்பியன் ஜேர்மனியை 32 அணிகள் சுற்றில் பெனல்டி முறையில் வெற்றிகொண்ட பரகுவே நேற்றைய போட்டியில் மிகத் திறமையான தடுப்பாட்ட உத்தியைப் பிரயோகித்து பிரான்ஸுக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்தது.

தடுத்தாடால் உத்தியைக் கையாண்ட அதேவேளை கோல் போடுவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க பரகுவே முயற்சித்தது. ஆனால், அதன் தூரநிலை கோல் முயற்சிகள் பிரான்ஸ் கோல்காப்பாளர் மைக் மைஞானுக்கு எவ்வித தொந்தரவையும் கொடுக்கவில்லை.

இந்தப் போட்டி ஒட்டுமொத்தத்தில் பிரான்ஸின் எதிர்த்தாடலுக்கும் பரகுவேயின் தடுத்தாடலுக்கும் இடையிலான போட்டியாக அமைந்தது.

இதன் காரணமாக தூரத்தில் இருந்தவாறு கோல் அடிக்க பிரான்ஸ் வீரர்கள் முயற்சித்தனர். ஆனால், அந்த முயற்சிகளை மிக இலகுவாக ஓர்லண்டோ கில் தடுத்து நிறுத்தினார்.

இடைவேளைக்குப் பின்னர் ஆட்டம் சற்று சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியது.

ஒரு கட்டத்தில் பரகுவேயின் கொல் எல்லையை ஆக்கிரமித்த பிரான்ஸ் மீண்டும் கோல் போட முடியாமல் திணறியது.

இந் நிலையில் பிரான்ஸின் மாற்று வீரராக 61ஆவது நிமிடத்தில் களம் இறக்கப்பட்ட 21 வயதான இளம் வீரர் டிசயர் டவ், அடுத்த 8ஆவது நிமிடத்தில் பரகுவே பெனல்டி எல்லைக்குள் பந்துடன் ஊடறுத்துச் செல்ல முயற்சித்தார்.

அந்த சந்தர்ப்பத்தில் டிசயர் டவ்வை பரகுவே  வீரர்  டியகோ கோமஸ் முரணான வகையில் வீழ்த்தியதாகக் கருதிய கள மத்தியஸ்தர் இல்கிஸ் டன்டாஷேவ், பெனல்டி வழங்கவேண்டுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க வீடியோ மத்தியஸ்தரின் உதவியை நாடினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அந்த முரணான விளையாட்டுக்கு பெனல்டி வழங்க மத்தியஸ்தர் தீர்மானித்தார்.

போட்டியின் 69ஆவது நிமிடத்தில் கிலியான் எம்பாப்வே மிகவும் லாவகமாக பெனல்டியை கோலினுள் புகுத்தினார்.

எம்ப்பாப்பே இடதுபுறமாக பந்தை உதைக்க கோல்காப்பாளர் ஓர்லாண்டோ கில் வலதுபுறமாக தாவி ஏமாற்றம் அடைந்தார்.

இந்த பெனல்டி கோலே பிரான்ஸின் வெற்றி கோலாக அமைந்தது.

இந்த வருட உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் எம்பாப்பே போட்ட 7ஆவது கோல் இதுவாகும். கோலுக்கான 2 உதவிகளையும் வழங்கிய எம்பாப்பே, தங்கப் பாதணி விருதுக்கான வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னிலையில் இருக்கிறார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

கேப்பாபுலவு மக்களின் பூர்வீக காணிகளை விடுவிக்கக் கோரி 12வது நாளாக...

சட்டவிரோத மதுபான வர்த்தகம் | பெண்ணொருவர் போதைப்பொருளுடன் கைது

நீர்கொழும்பு சிறைச்சாலையில் கலவரம் | 2 கைதிகள் உயிரிழப்பு |...

இளவரசர் ஹாரியின் இங்கிலாந்து பயணத்தில் மேகன் மற்றும் குழந்தைகள் வரப்போவதில்லை!

அலைமகன் | தீபச்செல்வன்

திருமங்களாய் சிவன் கோவில் தொல்லியல் தளத்தில் பிரதி அமைச்சர் அருண்...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூலை 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்… யாருக்கு வெற்றி, யாருக்கு எச்சரிக்கை?
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப் போவது யார்?
இங்கிலாந்தில் பிரசவத்தின்போது பெண்கள் உயிரிழப்பு 20% அதிகரிப்பு; விசாரணை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூலை 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 30 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 25 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி
இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!
by இளவரசி
உருளைக்கிழங்கு மட்டும் போதும்! குருமா செய்யுங்க…
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

பத்துக்கும் மேற்பட்ட வேடங்களில் நடிக்கும் யோகி பாபு

by பூங்குன்றன்
‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட லியோ சிவகுமாரின் ‘டெலிவரி பாய்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பாரி இளவழகன் நடிக்கும் ‘அன்பே டயானா’ படத்தினை விளம்பரப்படுத்தும் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
டார்க் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்வாவின் ‘இதயம் முரளி’ படத்திற்காக மூச்சு விடாமல் பாடிய தமன்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி

by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்
தமிழர் தேசத்தை உலுக்கும் வீதி விபத்துக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
கல்வியா? கலையா? சமூகத்தின் தவறான கற்பிதத்தை உடைத்த கில்மிசா! | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.