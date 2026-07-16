ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணம், ரி20 உலகக் கிண்ணம் ஆகியவற்றில் புதிய போட்டி முறைமைகள்

WhatsApp
Thursday, July 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

மனித உரிமை மீறல்களின் மறைக்கப்பட்ட கதைகளை வெளிக்கொணரும் “UNCOVER” புகைப்படக்...
by பூங்குன்றன்
சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘வாணவேடிக்கை’ படத்தின் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்
கொழும்பில் ஆசிரியையும் அவரது கணவரும் 2 கோடி ரூபா பெறுமதியான...
by பூங்குன்றன்
பாட அடிப்படையில் 30,000 புதிய ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை –...
by பூங்குன்றன்
கிளிநொச்சியில் DDC கூட்டத்தில் அமைதியின்மை | வெளியேற்றப்பட்ட எம்பி
by பூங்குன்றன்
ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணம், ரி20 உலகக் கிண்ணம்...
by பூங்குன்றன்
மியான்மர் அருகே இரு படகுகள் கவிழ்ந்து விபத்து: 500க்கும் மேற்பட்டோர்...
by இளவரசி
உள்துறையிலிருந்து நிதித்துறைக்கு ஷபானா மஹ்மூத்? – இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில் அதிரடி...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணம், ரி20 உலகக் கிண்ணம் ஆகியவற்றில் புதிய போட்டி முறைமைகள்

ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணம், ரி20 உலகக் கிண்ணம் ஆகியவற்றில் புதிய போட்டி முறைமைகள்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையினால் நடத்தப்படும் ஆடவர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் உலகக் கிண்ணம் மற்றும் ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ணம் ஆகியவற்றில் புதிய போட்டி முறைமைகள் அறிமுகமாகின்றன.

2023இல் தலா 7 அணிகளைக் கொண்ட இரண்டு குழுக்களில் முதல் சுற்று நடத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் அணிகள் சுப்பர் சுற்றில் விளையாடின.

ஆனால், தென் ஆபிரிக்கா, ஸிம்பாப்வே, நமிபியா ஆகிய நாடுகளில் கூட்டாக 2027இல் நடத்தப்படவுள்ள உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் புதிய முறைமை அறிமுகமாகிறது.

ஆடவர் உலகக் கிண்ணத்தில் சுப்பர் சீரிஸ் முறை

ஆடவர் அணிகளுக்கான தரிவரிசையில் 12, 13, 14ஆம் இடங்களிலுள்ள அணிகள் சுப்பர் சீரிஸ் சுற்றில் முதலில் விளையாடும். அதில் முதலாம் இடத்தைப் பெறும் அணி இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

இரண்டாம் சுற்று தலா 6 அணிகளைக் கொண்ட இரண்டு குழுக்களில் நடத்தப்படும். இதில் 30 போட்டிகள் நடைபெறும். அவற்றில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் அணிகளும் இரண்டு குழுக்களிலும் அதிசிறந்த நான்காவது இடத்தைப் பெறும் அணியும் மூன்றாம் சுற்றான சுப்பர் 7 சுற்றில் விளையாடும். இந்த சுற்றில் 21 போட்டிகள் நடத்தப்படும்.

இநத சுற்று முடிவில் முதல் நான்கு இடங்களைப் பெறும் அணிகள் அரை இறுதிகளுக்கு முன்னேறும்.

ரி20 உலகக் கிண்ண அரை இறுதிகளுக்கு முன்பதாக இரண்டு நீக்கல் போட்டிகள்

2028இல் நடைபெறவுள்ள ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் அரை இறுதிகளுக்கு முன்பதாக இரண்டு நீக்கல் போட்டிகளை ஐசிசி அறிமுகப்படுத்தி போட்டி முறைமையில் மாற்றத்தை கொண்டுவந்துள்ளது.

அவுஸ்திரேலியாவிலும் நியூஸிலாந்திலும் 2028 அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் இந்த புதிய முறைமை அறிமுகமாகும்.

கடந்த உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் முதல் சுற்றில் ஐந்து அணிகளைக் கொண்ட நான்கு குழுக்களில் முதல் சுற்று போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. ஆனால், 2028இல் 4 அணிகளைக் கொண்ட ஐந்து குளுக்களில் முதல் சுற்று நடத்தப்படும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.

இதற்கு அமைய முதல் சுற்றில் முன்னர் விளையாடப்பட்ட 40 போட்டிகள் 30ஆக குறைந்துள்ளது.

முதல் சுற்று நிறைவில் ஒவ்வொரு குழுவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பெறும் அணிகள் தலா 5 அணிகளைக் கொண்ட சுப்பர் 10 சுற்றில் விளையாடும். முன்னர் சுப்பர் 8 சுற்றாக இது நடத்தப்பட்டது.

சுப்பர் 10 சுற்று போட்டிகள் நிறைவில் இரண்டு குழுக்களிலும் முதலிடத்தைப் பெறும் இரண்டு அணிகள் நேரடியாக அரை இறுதியில் விளையாட தகுதிபெறும்.

ஒவ்வொரு குழுவிலும் 2ஆம், 3ஆம் இடங்களைப் பெறும் அணிகள் குறுக்கு நொக் அவுட் போட்டிகளில் விளையாடும்.

இரண்டு நொக் அவுட் போட்டிகளில் வெற்றிபெறும் அணிகள் அரை இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

12 அணிகள் நேரடி தகுதி

2028 ஐசிசி ஆடவர் ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் விளையாட 12 அணிகள் நேரடியாகத் தகுதிபெற்றுள்ளன.

இணை வரவேற்பு நாடுகள் என்ற வகையில் அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூஸிலாந்து, 2026 ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறிய அணிகள் என்ற வகையில் இங்கிலாந்து, இந்தியா, பாகிஸ்தான், தென் ஆபிரிக்கா, இலங்கை, மேற்கிந்தியத் தீவுகள், ஸிம்பாப்வே, ரி20 தரவரிசையின் பிரகாரம் ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ், அயர்லாந்து ஆகிய 12 அணிகள் நேரடியாக விளையாட தகுதிபெற்றுள்ளன.

எஞ்சிய எட்டு இடங்கள் 16 அணிகளுக்கு இடையிலான உலக தகுதிகாண் சுற்றின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.

இந்த வருட முற்பகுதியில் நடைபெற்ற ரி20 உலகக் கிண்ணப் போட்டியில் விளையாடிய கனடா, இத்தாலி, நமிபியா, நேபாளம், நெதர்லாந்து, ஓமான், ஐக்கிய அரபு இராச்சியம், ஐக்கிய  அமெரிக்கா   ஆகிய 8 அணிகளுடன் ஆபிரிக்கா, ஆசியா, ஐரோப்பா ஆகிய வலயங்களிலிருந்து 2 தகுதிகாண் அணிகளும் அமெரிக்காக்கள் மற்றும் கிழக்கு ஆசியா/பசுபிக் வலயங்களிலிருந்து தலா ஒரு தகுதிகாண் அணியும் உலக தகுதிகாண் சுற்றில் விளையாடும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மனித உரிமை மீறல்களின் மறைக்கப்பட்ட கதைகளை வெளிக்கொணரும் “UNCOVER” புகைப்படக்...

கொழும்பில் ஆசிரியையும் அவரது கணவரும் 2 கோடி ரூபா பெறுமதியான...

பாட அடிப்படையில் 30,000 புதிய ஆசிரியர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை –...

கிளிநொச்சியில் DDC கூட்டத்தில் அமைதியின்மை | வெளியேற்றப்பட்ட எம்பி

மியான்மர் அருகே இரு படகுகள் கவிழ்ந்து விபத்து: 500க்கும் மேற்பட்டோர்...

உள்துறையிலிருந்து நிதித்துறைக்கு ஷபானா மஹ்மூத்? – இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில் அதிரடி...

பிரபலமானவை

மியான்மர் அருகே இரு படகுகள் கவிழ்ந்து விபத்து: 500க்கும் மேற்பட்டோர் பலியானதாக அச்சம் – ஐ.நா தகவல்
மனித உரிமை மீறல்களின் மறைக்கப்பட்ட கதைகளை வெளிக்கொணரும் “UNCOVER” புகைப்படக் கண்காட்சி கொழும்பில்  
உள்துறையிலிருந்து நிதித்துறைக்கு ஷபானா மஹ்மூத்? – இங்கிலாந்து அமைச்சரவையில் அதிரடி மாற்றம்!
சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘வாணவேடிக்கை’ படத்தின் தொடக்க விழா

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இறந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை கடவுளாக வழிபடலாமா?
by இளவரசி
ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘வாணவேடிக்கை’ படத்தின் தொடக்க விழா

by பூங்குன்றன்
சரத்குமார் நடிக்கப் போகும் 171ஆவது படத்தின் அறிவிப்பு
by பூங்குன்றன்
‘மக்கள் செல்வன்’ விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட ஆதித்யா பாஸ்கர் நடிக்கும் ‘ஃபீல் மை...
by பூங்குன்றன்
ட்ரெயின்’ படத்தை கமல்ஹாசனால் கூட நடித்திருக்க முடியாது’ | இயக்குநர் மிஷ்கின்
by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ட்ரெயின்’ படத்தின் இசை மற்றும் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! |...
by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.