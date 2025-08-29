உக்ரைன் தாக்குதல்கள் தொடர்பாக ரஷ்ய தூதரை இங்கிலாந்து வரவழைத்தது!

மாஸ்கோவின் கியேவ் மீதான இரவு நேர தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்துக்கான ரஷ்ய தூதர் வெளியுறவு அலுவலகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
உக்ரைன் தலைநகரில் நடந்த தாக்குதல்களில் நான்கு குழந்தைகள் உட்பட குறைந்தது 21 பேர் கொல்லப்பட்டதாக உக்ரைன் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலின் அலுவலகங்களும் “கடுமையாக சேதமடைந்தன” என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
வியாழக்கிழமை பிற்பகல் ஆண்ட்ரி கெலின் கலந்து கொண்டபோது, அமைச்சர்கள் அல்ல – வெளியுறவு அலுவலக அதிகாரிகளைச் சந்தித்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
X இல் ஒரு பதிவில், வெளியுறவுச் செயலாளர் டேவிட் லாம்மி கெலின் வரவழைக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தினார். மேலும், “கொலை மற்றும் அழிவு நிறுத்தப்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.
இங்கிலாந்துக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் இடையிலான கலாசார உறவுகள் மற்றும் கல்வி வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக பாடுபடும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில், அதன் அலுவலகத்தில் ஓர் ஊழியர் தாக்குதலில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் நிலையான நிலையில் இருப்பதாகக் கூறியது.
ஓர் அறிக்கையில் அது கூறியது: “நேற்று இரவு கியேவ் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, எங்கள் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் அலுவலகம் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளது. மேலும், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை பார்வையாளர்களுக்கு மூடப்படும்.
“எங்கள் பதில்களில் சில தாமதங்கள் இருக்கலாம் என்றாலும், கல்வி மற்றும் கலாச்சாரத்தில் எங்கள் உக்ரேனிய கூட்டாளர்களுடனான எங்கள் பணி தொடர்கிறது.”
இந்த தாக்குதலை லாம்மி கண்டித்து, “நேற்றிரவு புடின் தாக்குதல்கள் பொதுமக்களைக் கொன்றன, வீடுகளை அழித்தன மற்றும் கியேவில் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் உட்பட கட்டிடங்களை சேதப்படுத்தின” என்று கூறினார்.
கெலினுடனான சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, வெளியுறவு அலுவலகம் ரஷ்யா “இந்த அர்த்தமற்ற கொலை மற்றும் அழிவை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்” என்று அழைப்பு விடுத்து ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டது.
இந்தத் தாக்குதல்கள் “உக்ரைனை ஆதரிக்க இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் தீர்மானத்தை கடினமாக்கும்” என்று ரஷ்ய தூதரிடம் “தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம்” என்று அமைச்சகம் மேலும் கூறியது.