இலண்டன் ரயில் வேலைநிறுத்த பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடர்கின்றன

இலண்டன் குழாய் ரயில் வேலைநிறுத்தங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் தொடங்கும்.
கடந்த வாரம் ரயில், கடல் மற்றும் போக்குவரத்து (RMT) தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதால், குழாய் ரயில் சேவைகள் முடங்கின, இதனால் மில்லியன் கணக்கான பயணிகளுக்குப் பயணச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன.
இந்த வேலைநிறுத்தத்தைத் தூண்டிய பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் புதன்கிழமை நடைபெற்றன. மேலும், இந்த வார இறுதியில் பேச்சுவார்த்தைகள் மீண்டும் தொடரவுள்ளன.
RMT தொழிற்சங்கம் அதன் உறுப்பினர்களின் 35 மணிநேர வேலை வாரத்தைக் குறைக்கக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
போக்குவரத்துக்கான இலண்டன் (TfL) செய்தித் தொடர்பாளர் கூறுகையில், “வெள்ளிக்கிழமை மீண்டும் எங்கள் விவாதங்களைத் தொடர ஆவலுடன் இருக்கிறோம்” என்று கூறியுள்ளார்.
வேலைநிறுத்தங்களால் இலண்டன் வீதிகளில் நெரிசல் ஏற்பட்டதால், விபத்துகள் பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளன.