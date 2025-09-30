இங்கிலாந்து கலாசார நகரப் போட்டி அறிவிப்பு

கலாசார செயலாளர் லிசா நேண்டி (Lisa Nandy) ஒரு புதிய UK கலாசார நகரப் போட்டித் திட்டத்தை (UK Town of Culture competition) அறிவித்துள்ளார்.
இந்த புதிய போட்டி, பெரிய நகரங்களுக்கு வெளியே நாட்டின் தேசிய வாழ்வுக்கு வழங்கப்படும் பங்களிப்புகளைக் கொண்டாடும்.
2013 இல் அமைக்கப்பட்ட UK கலாசார நகரம் (UK City of Culture) முன்முயற்சியுடன் இணைந்து இந்த புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், நாடு முழுவதும் உள்ள நகரங்கள் 2029 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டத்திற்காக போட்டியிடும்.
கலாசார செயலாளர் லிசா நேண்டி, தொழிலாளர் கட்சி மாநாட்டில் உரையாற்றுகையில், இந்த புதிய போட்டி “படைப்பாற்றல், வரலாறு மற்றும் அடையாளம்” ஆகியவற்றை அங்கீகரிக்கிறது என்றும், இது நாட்டை மிகவும் துடிப்பான, மாறுபட்ட மற்றும் நம்பமுடியாத நாடாக மாற்றியுள்ளது என்றும் கூறினார்.
நேண்டி மேலும், £150 மில்லியன் கிரியேட்டிவ் பிளேசஸ் குரோத் ஃபண்டையும் (Creative Places Growth Fund) அறிவித்தார். இந்த நிதி இலண்டனுக்கு வெளியே உள்ள ஆறு பிராந்தியங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது உள்ளூர் மேயர்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் வகையில், நிதி அணுகல், வழிகாட்டுதல் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுடன் இணைக்க வலைப்பின்னல் வாய்ப்புகள் மூலம் சமூகங்களில் உள்ள படைப்புத் தொழில்களை ஆதரிக்க உதவும்.
மேலும், அதிக தேவையுள்ள சமூகங்களில் உள்ள இளைஞர் மையங்கள், அடிமட்ட விளையாட்டு, கலை மற்றும் இசைத் திட்டங்களுக்கு £132 மில்லியன் செல்லும் என்றும் திருமதி நேண்டி கூறினார்.
தற்போது, பிராட்போர்ட் (Bradford) தான் UK கலாசார நகரம் 2025 ஆக உள்ளது. இது கோவென்ட்ரியில் இருந்து அந்த மதிப்புமிக்க பட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.