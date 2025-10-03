WhatsApp
Friday, October 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நவம்பரில் வெளியாகும் ஆதித்ய மாதவனின் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
2026 கால்பந்து உலகக் கிண்ணம் : வெளியிடப்பட்டது புதிய பந்து...
by பூங்குன்றன்
சிறுவர்கள் உடல்ரீதியாக தண்டிக்கப்படுதல் | அனுமதிக்கப்படவில்லை | ஹர்ஷன நாணயக்கார
by பூங்குன்றன்
தன்பாலீர்ப்பின சுற்றுலாப்பயணிகள் சர்ச்சைக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் !
by பூங்குன்றன்
இயக்கச்சியில் வெடிக்காத நிலையில் குண்டுகள்!
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் –...
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் – பிரதமர்

இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் – பிரதமர்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் - பிரதமர்

இங்கிலாந்தில் அதிகரித்து வரும் யூத வெறுப்பை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் சர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் கூறினார்.

அத்துடன், யூத சமூகத்திற்கு தேவையான பாதுகாப்பை வழங்க தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வதாகவும் பிரதமர் உறுதியளித்தார்.

மென்செஸ்ட்டர் சம்பவத்தைக் கண்டித்து விசேட உரையாற்றிய போதே பிரதமர் மேற்படி தெரிவித்தார்.

அவர் அதில் மேலும் தெரிவித்ததாவது, இங்கிலாந்து யூத வெறுப்பை (antisemitic hate) மீண்டும் தோற்கடிக்க வேண்டும். யூத மக்களுக்கான தகுதியான பாதுகாப்பை உத்தரவாதப்படுத்த எமது அதிகாரத்தில் உள்ள அனைத்தையும் செய்வேன்.

மேலும், யூத சமூகத்தைப் பாதுகாக்க அதிக பொலிஸாரின் இருப்பை உறுதிசெய்வதாகவும் அவர் உறுதியளித்தார்.

இந்தத் தாக்குதலுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் டென்மார்க்கில் இருந்து முன்கூட்டியே நாடு திரும்பிய பிரதமர் ஸ்டார்மர், அரசாங்கத்தின் அவசரகால கோப்ரா (Cobra) குழுவின் கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கினார்.

அதேவேளை, யூத சமூகத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளில் இந்தத் தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளமையைக் கேட்டு தாங்கள் ஆழ்ந்த அதிர்ச்சியும் வருத்தமும் அடைந்ததாக இங்கிலாந்து மூன்றாம் மன்னர் சார்லஸ் மற்றும் ராணி கமிலா தெரிவித்தனர்.

தொடர்புடைய செய்தி : மென்செஸ்ட்டர் சம்பவத்தில் இருவர் உயிரிழப்பு; கொல்லப்பட்ட தாக்குதலாளியின் பெயர் வெளியானது!

மேலும், இது ஒரு மிலேச்சத்தனமான பயங்கரவாதத் தாக்குதல் என்று இஸ்ரேலிய பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கண்டித்துள்ளார். பலவீனத்தால் பயங்கரவாதம் அதிகரிக்கும் என்றும், பலமும் ஒற்றுமையும் மட்டுமே அதைத் தோற்கடிக்க முடியும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.

இங்கிலாந்தில் தலைவிரித்தாடும் யூத வெறுப்பு மற்றும் இஸ்ரேல் எதிர்ப்புத் தூண்டுதலைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டார்மர் அரசாங்கம் தவறிவிட்டதாக இஸ்ரேலின் வெளியுறவு அமைச்சர் கிதியோன் சாஆர் குற்றம் சாட்டினார்.

இந்த யூத வெறுப்பு பயங்கரவாதச் செயலால் தங்கள் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு உறுப்பினர்களின் இழப்பு குறித்து இங்கிலாந்து யூதர்களின் பிரதிநிதிகள் சபை (Board of Deputies of British Jews) மற்றும் யூத தலைமை கவுன்சில் (Jewish Leadership Council) ஆகியன வேதனை தெரிவித்ததோடு, காயமடைந்தவர்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்வதாகக் கூறினர்.

மென்செஸ்ட்டர் நடந்த காட்சிகள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்றும், எல்லா வடிவங்களிலும் உள்ள யூத வெறுப்பு முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும் இங்கிலாந்து முஸ்லிம் நெட்வொர்க்கின் இணைத் தலைவர் இமாம் காரி அசிம் கூறினார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

2026 கால்பந்து உலகக் கிண்ணம் : வெளியிடப்பட்டது புதிய பந்து...

சிறுவர்கள் உடல்ரீதியாக தண்டிக்கப்படுதல் | அனுமதிக்கப்படவில்லை | ஹர்ஷன நாணயக்கார

தன்பாலீர்ப்பின சுற்றுலாப்பயணிகள் சர்ச்சைக்கு அரசாங்கத்தின் பதில் !

இயக்கச்சியில் வெடிக்காத நிலையில் குண்டுகள்!

மென்செஸ்ட்டர் சம்பவத்தில் இருவர் உயிரிழப்பு; கொல்லப்பட்ட தாக்குதலாளியின் பெயர் வெளியானது!

செம்மணி அகழ்வாய்வுக்காகக் கோரப்பட்ட நிதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை! | பணிகள் முடக்கம்

பிரபலமானவை

சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
செம்மணி அகழ்வாய்வுக்காகக் கோரப்பட்ட நிதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை! | பணிகள் முடக்கம்

ஆன்மீகம்

அசைவ உணவை பிரசாதமாக வழங்கும் கோவில்கள்!
by இளவரசி
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!
by இளவரசி
துர்கா தேவியின் அருளை பெற்றவர்கள்
by இளவரசி
உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
ஒக்டோபர் புதன் பெயர்ச்சியில் உயர்வு காண்போர்!
by இளவரசி

மகளிர்

பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!
by இளவரசி
வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி

சமையல்

முட்டைகோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீந்த ரைஸ் இருக்கா? ரைஸ் ப்ரிட்டர்ஸை செய்யுங்க!
by இளவரசி
ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி

மருத்துவம்

இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி
வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்
by இளவரசி

சினிமா

நவம்பரில் வெளியாகும் ஆதித்ய மாதவனின் ‘அதர்ஸ்’

by பூங்குன்றன்
தனுஷ் நடிக்கும் ‘தேரே இஷ்க் மே’ எனும் படத்தின் டீஸர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஜீவா நடிக்கும் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில் ‘ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கண்ணா ரவி நடிக்கும் ‘வேடுவன்’ இணைய தொடரின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரெபல் ஸ்டார்’ பிரபாஸின் ‘தி ராஜா சாப்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More