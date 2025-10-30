WhatsApp
Thursday, October 30, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home உலகம்இலண்டன் 42 வயது பெண் குத்திக் கொலை; 59 வயது நபர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு

42 வயது பெண் குத்திக் கொலை; 59 வயது நபர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு

written by இளவரசி 1 minutes read
தெற்கு இலண்டனில் உள்ள பிரிக்ஸ்டன், டல்ஸ் ஹில் பகுதியில் 42 வயதுடைய ஒரு பெண் குத்திக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், 59 வயதுடைய ராபர்ட் சபாத் (Robert Sabat) என்பவர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நிரந்தர முகவரி இல்லாத ராபர்ட் சபாத், கொலைக் குற்றச்சாட்டுடன் சேர்த்து, தாக்கும் ஆயுதத்தைக் கொண்டு ஒருவரை அச்சுறுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.

அவர் புதன்கிழமை அன்று க்ரோய்டன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் (Croydon Magistrates’ Court) ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவர் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஓல்ட் பெய்லியில் (Old Bailey) ஆஜராக உள்ளார்.

டல்ஸ் ஹில்லின் மெக்கார்மிக் ஹவுஸில் (McCormick House) உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் குழப்பம் (disturbance) இருப்பதாக திங்கட்கிழமை மாலை இலண்டன் ஆம்புலன்ஸ் சேவையால் பொலிஸாருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. சுமார் 17:00 GMT மணியளவில் (மாலை 5:00 மணி) இந்தக் கோரிக்கை வந்துள்ளது.

பொலிஸார் அங்கு சென்றபோது, பல குத்துக் காயங்களுடன் (multiple stab wounds) 42 வயது பெண் ஒருவர் இறந்து கிடந்தார்.

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது

