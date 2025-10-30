42 வயது பெண் குத்திக் கொலை; 59 வயது நபர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு

தெற்கு இலண்டனில் உள்ள பிரிக்ஸ்டன், டல்ஸ் ஹில் பகுதியில் 42 வயதுடைய ஒரு பெண் குத்திக் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், 59 வயதுடைய ராபர்ட் சபாத் (Robert Sabat) என்பவர் மீது கொலைக் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நிரந்தர முகவரி இல்லாத ராபர்ட் சபாத், கொலைக் குற்றச்சாட்டுடன் சேர்த்து, தாக்கும் ஆயுதத்தைக் கொண்டு ஒருவரை அச்சுறுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார்.
அவர் புதன்கிழமை அன்று க்ரோய்டன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் (Croydon Magistrates’ Court) ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவர் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஓல்ட் பெய்லியில் (Old Bailey) ஆஜராக உள்ளார்.
டல்ஸ் ஹில்லின் மெக்கார்மிக் ஹவுஸில் (McCormick House) உள்ள ஒரு குடியிருப்பில் குழப்பம் (disturbance) இருப்பதாக திங்கட்கிழமை மாலை இலண்டன் ஆம்புலன்ஸ் சேவையால் பொலிஸாருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. சுமார் 17:00 GMT மணியளவில் (மாலை 5:00 மணி) இந்தக் கோரிக்கை வந்துள்ளது.
பொலிஸார் அங்கு சென்றபோது, பல குத்துக் காயங்களுடன் (multiple stab wounds) 42 வயது பெண் ஒருவர் இறந்து கிடந்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களுக்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது