புகார் அளித்த பெண்ணை சுட்டுக் கொன்ற முன்னாள் அதிகாரி, இரண்டாம் நிலை கொலைக் குற்றவாளி என தீர்ப்பு

இல்லினாய்ஸில் உள்ள வீடொன்றில் சந்தேகத்திற்கிடமான நபர் நுழைந்தது குறித்து அவசர எண்ணுக்கு (911) புகார் அளித்த வீட்டின் உரிமையாளரான சோனியா மாஸ்ஸியின் கொலை வழக்கில், ஓர் முன்னாள் ஷெரிப் துணை அதிகாரி இரண்டாம் நிலை கொலைக் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இரண்டு குழந்தைகளின் தாயான 36 வயதான சோனியா மாஸ்ஸி, கடந்த ஆண்டு ஜூலை 6, 2024 அன்று, இல்லினாய்ஸின் ஸ்ப்ரிங்ஃபீல்டுக்கு அருகே உள்ள அவரது வீட்டில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
இந்தச் சம்பவம், சிகாகோவுக்குத் தெற்கே 200 மைல் (320 கிமீ) தொலைவில் உள்ள ஸ்ப்ரிங்ஃபீல்டில், சுதந்திர தின வார இறுதியில் அதிகாலையில் நடந்தது. மாஸ்ஸி, தனது வீட்டுக்குள் யாரோ அத்துமீறி நுழைந்திருக்கலாம் என்று நம்பி பொலிஸாருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், 31 வயதான முன்னாள் அதிகாரி சீன் கிரேசன் ஆவார். அவர் வெள்ளையர் இனத்தைச் சேர்ந்தவர், பாதிக்கப்பட்ட மாஸ்ஸி கறுப்பினத்தைச் சேர்ந்தவர்.
கிரேசன், முதலில் முதல் நிலை கொலைக்காகக் (first-degree murder) குற்றம் சாட்டப்பட்டார், ஆனால் ஜூரி அவரை குறைந்த குற்றமாகிய இரண்டாம் நிலை கொலைக் குற்றவாளியாக மட்டுமே கண்டறிய அனுமதித்தது.
இந்த வழக்கில், ஜூரி சுமார் 11 மணி நேரம் விவாதித்த பிறகு, புதன்கிழமை அன்று இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கியது.
குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்ட கிரேசன் 20 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார். அவருக்கான தண்டனை விவரம் ஜனவரி 29 அன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது.
அதிகாரிகள் மாஸ்ஸியின் வீட்டிற்கு வந்தபோது, அவர் தனது அடையாள அட்டையைத் தேடியதால், அவரைப் பின்தொடர்ந்து வீட்டுக்குள் சென்றனர்.
காவல்துறை பாடி கேம் காட்சிகளின்படி, சீன் கிரேசன் எரியும் அடுப்பில் இருந்த ஒரு பாத்திரத்தைக் கண்டு, அதைச் சுட்டிக்காட்டி, “நாங்கள் இங்கே இருக்கும்போது எங்களுக்குத் தீ தேவையில்லை” என்று கூறுகிறார்.
மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த மாஸ்ஸி, அந்தப் பாத்திரத்தை அடுப்பிலிருந்து அகற்றச் சென்றார். அப்போது, அவரும் கிரேசனும் அந்த “ஆவியாக வெளியேறும் கொதிக்கும் நீர்” இருந்த பாத்திரத்தைப் பற்றிச் சிரிப்பது போல் தெரிகிறது. அதன் பிறகு, மாஸ்ஸி இரண்டு முறை, “நான் இயேசுவின் பெயரால் உன்னை கண்டிக்கிறேன்” என்று கூறுகிறார்.
உடனே கிரேசன், சுட்டுவிடுவேன் என்று மிரட்டி, தனது கைத்துப்பாக்கியை எடுத்து பாத்திரத்தை கீழே போடுமாறு சத்தமிடுகிறார்.
மாஸ்ஸி, “சரி, என்னை மன்னிக்கவும்” என்று கூறிய பிறகு குனிந்து தரையில் அமர்ந்தார். அதன் பிறகு கிரேசன் மூன்று முறை சுடுகிறார், அது அவரது முகத்தில் தாக்கியது.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய பிறகு, மற்றொரு அதிகாரி மருத்துவ உதவி பெட்டியை எடுக்கச் சென்றபோது, கிரேசன், “அவள் முடிந்துவிட்டாள். நீ போய் அதை எடுக்கலாம்” என்று கூறினார்.
வழக்கு விசாரணையின் போது, கிரேசன் தனது சொந்த பாதுகாப்பிற்காகச் சாட்சியம் அளித்தார். பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதி சிவப்பாக இருந்ததாகவும், மாஸ்ஸியின் வார்த்தைகளை அச்சுறுத்தலாக எடுத்துக் கொண்டதாகவும், அவர் தண்ணீரைக் தன் மீது வீச திட்டமிட்டதாகவும் நம்பியதால் சுட்டதாகவும் அவர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
வழக்குத் தொடுநரான ஜான் மில்ஹிசர், தனது இறுதி வாதத்தில், கிரேசன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, “சுட்டுவிட்டார்” எனக் குறிப்பிட்டார். மேலும், “இவை ஆபத்தான வேலையைச் செய்யும் பயந்த இளம் பொலிஸ் அதிகாரியின் செயல்கள் அல்ல, இவை ஒரு ரவுடியின் (bully) செயல்கள்” என்று மில்ஹிசர் கூறினார்.
இந்தக் கொலைச் சம்பவம் அமெரிக்காவில் காவல்துறையின் அத்துமீறல் (police brutality) குறித்த விவாதத்தை மீண்டும் கிளப்பியது. அப்போதைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பிடன், மாஸ்ஸி “இன்று உயிரோடு இருக்க வேண்டும்” என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.