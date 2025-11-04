ரயில் தாக்குதல் சந்தேகநபருக்கு வேறு மூன்று சம்பவங்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா என்று விசாரணை

சனிக்கிழமை மாலை கேம்பிரிட்ஜ்ஷையரில் ஒரு ரயிலில் நடந்த கத்தித் தாக்குதலுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்தும், நேரில் கண்ட சாட்சிகளிடமிருந்தும் பல தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரான ஸ்டீபன் க்ரீன், ரயிலில் தாக்குதல் நடத்தியதாகக் கூறப்படும் நபரை எதிர்கொண்டு அவருடன் “சண்டையில்” ஈடுபட்டபோது தனது கை “துண்டாக்கப்பட்டதாக” பிபிசியிடம் தெரிவித்தார்.
32 வயதான அந்தோணி வில்லியம்ஸ் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார், பின்னர் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவர் மீது 11 கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டுகள், ஒரு உடல் ரீதியான தீங்கு மற்றும் கத்தியை வைத்திருந்ததாக இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
வெள்ளிக்கிழமை 14 வயது சிறுவன் கத்தியால் குத்தப்பட்ட சம்பவம் மற்றும் பீட்டர்பரோவில் உள்ள ஒரு முடிதிருத்தும் கடையில் கத்தியுடன் ஒருவர் காணப்பட்டதாக இரண்டு தகவல்கள் உட்பட, வில்லியம்ஸுக்கு மூன்று சமீபத்திய சம்பவங்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா என்று பொலிஸார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
காயமடைந்தவர்களில் ஐந்து பேர் மருத்துவமனையில் இருப்பதாக இங்கிலாந்து போக்குவரத்து பொலிஸார் தெரிவிக்கின்றனர். ஒருவர் “மோசமான உடல்நிலை சரியில்லாமல்” இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், தாக்குதலைத் தொடர்ந்து LNER ரயில் நிறுத்தப்பட்ட ஹண்டிங்டன் ரயில் நிலையம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.