கத்திக்குத்து வழக்கில் ஆப்கானிய அகதி மீது கொலைக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது

இலண்டனின் உக்ஸ்பிரிட்ஜ் பகுதியில் ஒரு நாயை நடத்திக்கொண்டிருந்த ஒருவரை கத்தியால் குத்திக் கொன்றதாகவும், மேலும் இருவரைக் காயப்படுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஓர் ஆப்கானிய அகதி, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.
சஃபி தாவூத் (Safi Dawood – வயது 22) என்பவர் வெய்ன் பிராட்ஹர்ஸ்ட் (Wayne Broadhurst – வயது 49) என்பவரைக் கொலை செய்ததாகவும், மேலும் தனது வீட்டு உரிமையாளர் மற்றும் ஒரு 14 வயது சிறுவனைக் கொலை செய்ய முயன்றதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். ஒக்டோபர் 27 அன்று இந்தச் சம்பவம் மேற்கு இலண்டனின் உக்ஸ்பிரிட்ஜில் நிகழ்ந்தது.
திங்கட்கிழமை அன்று, ஓல்ட் பெய்லி (Old Bailey) நீதிமன்றத்தில், தாவூத் வாண்ட்ஸ்வொர்த் சிறையில் இருந்து வீடியோ இணைப்பு மூலம் ஆஜரானார். அவர் தனது அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தினார்.
நீதிமன்றத்தில், தாவூத் 2027ஆம் ஆண்டு வரை இங்கிலாந்தில் தங்குவதற்கு அனுமதி பெற்ற ஒரு ஆப்கானிய அகதி என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒக்டோபர் 27 அன்று அவர் தனது உக்ஸ்பிரிட்ஜ் குடியிருப்பிலிருந்து வெளியேற இன்னும் மூன்று நாட்கள் இருந்த நிலையில் இந்தக் கத்தித் தாக்குதலைத் தொடங்கினார் என்று கூறப்படுகிறது.
அன்றைய தினம், தாவூத் வசித்து வந்த வீட்டுக்கு (annex) அவரது வீட்டு உரிமையாளரான ஷாசாத் ஃபர்ருக் (Shahzad Farrukh – வயது 45), சென்றுள்ளார். அங்கு தாவூத் ஒரு பெரிய கத்தியுடன் இருந்ததை ஃபர்ருக் கண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஃபர்ருக், மிட்ஹர்ஸ்ட் கார்டன்ஸ் (Midhurst Gardens) பகுதியிலிருந்த அண்டை வீட்டாரிடம் உதவி தேடி வீட்டை விட்டு ஓடினார்.
அண்டை வீட்டார் ஒருவரால் ஊன்றுகோலைக் கொண்டு தாவூத்தை நோக்கித் தாக்க முற்பட்டபோது, அவர் பின்வாங்கினார் என்று நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஒரு 14 வயது சிறுவனைக் காயப்படுத்தியதாகவும், அதன் பிறகு அவருக்கு அறிமுகமில்லாத ஒருவரான பிராட்ஹர்ஸ்ட்டைத் தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
வழக்கறிஞர் டீன்னா ஹீர் குற்றச்சாட்டுகளைப் பற்றி விவரிக்கும்போது, கொலை செய்யப்பட்ட வெய்ன் பிராட்ஹர்ஸ்ட் அந்த வழியாகச் சென்றபோது, அவரது நாயை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.
தாவூத் அவரைக் கண்டவுடன் கத்தியால் தாக்கி, பிராட்ஹர்ஸ்ட் கீழே விழுந்தபோது மீண்டும் மீண்டும் குத்தினார். கழுத்து, மார்பு மற்றும் பக்கம் உட்பட பல கத்திக் காயங்கள் இருந்தபோதிலும், மருத்துவ சேவைகள் முயற்சித்த பிறகும் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துவிட்டார்.
வீட்டு உரிமையாளர் ஃபர்ருக் காயங்களுக்காக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாகவும், இன்னும் மருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
14 வயது சிறுவனுக்கு கைகளில் காயங்கள் ஏற்பட்டன, அவர் அன்றே மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார்.
தாவூத் தாக்குதல்கள் நடந்த இடத்திற்கு அருகிலேயே கைது செய்யப்பட்டு, பிராட்ஹர்ஸ்ட்டின் கொலைக்காகவும், ஃபர்ருக் மற்றும் 14 வயது சிறுவனைக் கொலை செய்ய முயன்றதற்காகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இவர் மீது ஒரு தாக்கும் ஆயுதத்தை வைத்திருந்ததாக (possessing an offensive weapon) மேலும் ஒரு குற்றச்சாட்டும் உள்ளது.
இந்த வழக்கிற்கான குற்ற ஒப்புதல் விசாரணை (plea hearing) ஜனவரி 12 அன்று நடைபெறும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ஜூலை 20 ஆம் திகதி முதல் அதிகபட்சமாக மூன்று வாரங்கள் நீடிக்கும் தற்காலிக விசாரணை தொடங்கும் என்று நீதிபதி மார்க் லுக்ராஃப்ட் KC (Judge Mark Lucraft KC) ஒரு கால அட்டவணையை நிர்ணயித்துள்ளார்.