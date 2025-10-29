கத்திக்குத்து சம்பவம்: தலையிட முயன்ற நடைப்பயிற்சியாளர் உயிரிழப்பு

Uxbridge இல் நடந்த மூன்று கத்திக்குத்துச் சம்பவத்தில் பலியானவர் 49 வயதான Wayne Broadhurst எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளார். அவர் இந்த மோதலில் தலையிட முயன்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Uxbridge, Midhurst Gardens இல் நடந்த இந்தச் சம்பவத்திற்காக திங்கட்கிழமை மாலை சுமார் 5 மணிக்கு அவசரகால சேவைகள் அழைக்கப்பட்டன.
Wayne Broadhurst சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
Wayne ஒரு குப்பை அள்ளுபவர் (binman) என்று நம்பப்படுகிறது. சம்பவத்தன்று அவர், ஒவ்வொரு நாளும் செய்யும் சாதாரண நடைப்பயிற்சியை செய்ததாக அயலவர்கள் தெரிவித்தனர்.
பலியானவர் அப்பகுதியில் “மிகவும் நன்கு அறியப்பட்டவர், மிகவும் கனிவானவர் மற்றும் அமைதியானவர்” என்றும், அவர் “உதவ மட்டுமே முயற்சித்தார், அது அவருடைய வாழ்க்கையை பறித்துவிட்டது” என்றும் மற்றொரு உள்ளூர்வாசி கூறினார்.
இந்த கத்திக்குத்துச் சம்பவத்தில் 45 வயதான ஒருவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டன.
மூன்றாவது பாதிக்கப்பட்டவர், 14 வயதான சிறுவன், உயிருக்கு ஆபத்தற்ற அல்லது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்காத காயங்களைப் பெற்றார்.
ஒரு 22 வயதான ஆப்கானிய நாட்டவர் கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி செய்ததாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேகநபர் கடந்த ஆறு மாதங்களாக 45 வயதான நபரின் வீட்டில் அறையில் தங்குபவராக வசித்து வந்தார் என்று ஒரு குடியிருப்பாளர் தெரிவித்தார்.
சம்பவ இடத்தில் பெருநகர பொலிஸார், சந்தேகநபரை, கொடுமை செய்து கைது செய்த தருணத்தை சிசிடிவி காட்சி பதிவு செய்தது.