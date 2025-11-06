விமான நிலைய மூடலை முடிவுக்குக் கொண்டுவராவிட்டால் 40 விமான நிலையங்களில் விமானங்கள் குறைக்கப்படும்

விமானப் போக்குவரத்து நிறுத்தம் முடிவுக்கு வரவில்லை என்றால், 40 விமான நிலையங்களில் விமானப் போக்குவரத்து நிறுத்தப்படும் என்று அமெரிக்கா போக்குவரத்து செயலாளர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அரசாங்கத்தின் பணிநிறுத்தம் தொடர்ந்தால், வரும் நாட்களில் 40 முக்கிய விமான நிலையங்களில் விமானப் பயணத் திறன் 10% வரை குறைக்கப்படும் என்று அமெரிக்க போக்குவரத்து செயலாளர் சீன் டஃபி எச்சரித்துள்ளார்.
உள்நாட்டு விமானங்களை மட்டுமே பாதிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த முடிவு, விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சோர்வைப் புகாரளித்ததால் எடுக்கப்பட்டது என்று ஃபெடரல் ஏவியேஷன் நிர்வாகத்தின் (FAA) தலைவர் டஃபியுடன் தெரிவித்தார்.
அமெரிக்க காங்கிரஸ் கூட்டாட்சி நிதி பட்ஜெட்டை ஒப்புக் கொள்ளாததால், விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் முதல் பூங்கா வார்டன்கள் வரை சுமார் 1.4 மில்லியன் கூட்டாட்சி ஊழியர்கள் ஊதியமின்றி வேலை செய்கிறார்கள் – அல்லது கட்டாய விடுப்பில் உள்ளனர்.
பல ஊழியர்கள் மன அழுத்தத்தால் நோய்வாய்ப்பட்டு வருவதாகவோ அல்லது இரண்டாவது வேலைகளைச் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதாகவோ தொழிற்சங்கங்கள் கூறுகின்றன.